Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor

13.11.2020 12:43

Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor Rize açıklarında avlanan hamsi tezgahlarda yerini aldı Rize açıklarında avlanan hamsiler tezgahları süslemeye başladı.

Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor

Rize açıklarında avlanan hamsi tezgahlarda yerini aldı

RİZE - Rize açıklarında avlanan hamsiler tezgahları süslemeye başladı. Hamsinin Karadeniz hamsisi olduğunu belirtmek isteyen Rizeli esnaf ise tezgahının üzerine 'Doğum yeri Rize' yazınca ilgi odağı oldu.

Ömer Özkan isimli balıkçı esnafı yaptığı açıklamada "Hamsi çıkmaya başladı. Tezgahlarda 7,5-10 TL'den yer buluyor. Hemen hemen 1,5 ay daha bu fiyatlar böyle sürer. Rize'de Marmara hamsisi pek tutulmaz. Sezonu açtık inşallah iyi olur. Çok iyi bir ilgi var hamsiye. Hamsiyi duyan koştu geldi" dedi.

Bir başka balıkçı esnafı Kenan Yavuz ise Rizeliler'in hamsiye rağbet gösterdiğini dile getirerek "Palamut kayboldu artık, hamsi çoğaldı. Kayılar hep hamsiye bakıyor. Şu anda çok iyi bir hamsi var. Marmara hamsisine göre biraz ufak ama lezzeti bir hamsi. Bizim hamsimiz, Karadeniz hamsisi. 10 liradan satılıyor ve halkta yiyor yani" diye konuştu.

Hamsi fiyatının 10 liradan aşağıya düşmesi halinde tutanların kazanamayarak zarar edeceğini dile getiren Yavuz "Fiyatlar bundan aşağıya düşerse tutan insanın cebine 1 lira gitmez. 10 lira bugün ki şartlarda iyi. 2 kiloyu 4-5 kişinin yiyebileceği rakamlarda" şeklinde konuştu.

Hamsiyi çok sevdiğini ve sürekli tükettiğini dile getiren Muhammet Aygün isimli vatandaş ise "Hamsi çok iyi, harika 'ye beni' diyor. Toplamda 6 kilo hamsi aldım. Hamsi bizim milli yemeğimizdir, yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor
Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor
Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor
Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor
Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor
Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor
Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor
Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor
Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor

Karadeniz, Marmara, Doğum, Rize, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu hamsinin 'Doğum yeri Rize'...Tezgahta 10 liradan alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi


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