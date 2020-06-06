İçişleri Bakanı Süleman Soylu, Türkiye'nin en büyük vesayet alanlarından birinin terör olduğunu belirterek, "Bu harcı aslında terörün üzerine döküyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, Ağrı Valiliğince hayata geçirilen ve 7 bin kişinin çalışacağı Ayakkabıcılar Sitesi'nin temel atma törenine katıldı.

'TÜRKİYE SALGIN DÖNEMİNDE FARKINI ORTAYA KOYMUŞTUR'

Konuşmasının başında Korona virüs salgını ile mücadelede Türkiye'nin başarılı olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Türkiye salgın döneminde ortaya koyduğu mücadele ile salgın döneminde liderliğinin farkını ortaya koymuştur. Türkiye acımasızca eleştirildiği bu dönemde farkını ortaya koymuştur. Dünyanın bizden daha gelişmiş ülkelerinin bu dönemde ne hale geldiğini bizler hep birlikte gördük. Ama Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu dönemi dünya ülkelerine nazaran başarı ile geçmiştir. Ama bu dönemde sağlık bakanlığımız ve çalışanlarımızın uyarılarını dikkate almaya devam etmeliyiz" dedi.

'DOĞU VE GÜNEYDOĞU ÖNÜMÜZDEKİ 20-30 YILIN ÜRETİM MERKEZİ OLACAK'

Terörler mücadelenin yanı sıra yapılacak yatırımlarla birlikte Doğu ve Güneydoğu'nun ülkenin cazibe merkezleri konumuna geleceğini dile getiren Soylu, "Bunların yanında biz bura da şimdi çok önemli bir tesisin harcını betonunu dökeceğiz. Demek istediğim şu. Biz burada bu harcı sadece ayakkabıcılar sitesinin temeline dökmüyoruz. Bu harcı hep birlikte terörün üzerine döküyoruz. Tamamen kapatmak üzere. Bunun yanında birçok projelerimiz oldu. Bu projelerin hepsi Ağrı'yı huzura getirdi. Şunu da ifade edeyim ki, bu salgın döneminin dünyada ortaya koyacağı bir değişim olacak. Türkiye'de de olacak. Ama benim öngörüm Doğu ve Güneydoğu önümüzdeki 20-30 yılın üretim merkezi olacak. Ağrı'da dolayısıyla önümüzdeki yılların cazibe merkezi olacaktır. Önümüze bir fırsat geldi ve biz hep birlikte çalışarak bu fırsatı da değerlendireceğiz. Bu projelerle Ağrı'da nüfus artacak. Artık kimse Ağrı'dan dışarı göç etmeyecek. Bunu sağlayan arkadaşlarımız var" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE EN ÖNEMLİ VESAYET ALANLARINDAN BİRİ TERÖRDÜR'

Terörle mücadelenin sadece dağlarda yeterli olmadığını dile getiren Soylu, "Yine ifade edelim ki sadece burada iş imkanı oluşturmuyoruz. Türkiye'de en önemli vesayet alanlarından biri terördür. Her zaman söylüyorum. Türkiye'nin en büyük vesayet alanlarından birisi terördür. Bu attığımız adımlarla birlikte terörü ülke lügatimizden çıkarıyoruz. Yine ifade ediyorum yine terör siyasete, demokrasiye, aynı zamanda özgürlüğü, cumhuriyete ve geleceğe vesayettir. Bunu her zaman söylüyorum terörle sadece dağlarda mücadele yeterli değildir. Şimdi tekrar söylüyorum. Buraya geldiğimizde çocukların ilkokul lisedeki çocukların kodlama eğitimini tamamladığında en büyük heyecanı aldığımı bilmenizi istiyorum. Bu geleceğe bakan çocuklarımızın geleceğini hep birlikte hazırlıyoruz. Bu çalışmalarımızla hep birlikte geçmişimizin ve terörün bize verdiği maliyeti çalışarak hep birlikte başka bir noktaya çekiyoruz. Bunu hep birlikte sağlıyoruz. Demokrasi ile üretimle sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SİYASETE EN BÜYÜK DARBE TERÖRDÜR'

Milletvekilliği düşürülen üç milletvekili ile ilgili olarak da konuşan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Esas darbe birkaç gündür meclisteki milletvekillerinin, hukukun gereği milletvekili statülerinin üzerlerinden alınması sebebi ile darbe söylemleri üretmeye çalışıyorlar. Allah aşkına siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Darbeyi meşrulaştırmak için hukukun yolunu, demokrasinin yolunu, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız. Bu ülkenin bir çocuğu olarak bunu söylüyorum. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Birazdan bu temeli atacağız. Burada göreceğiz ki aslında önümüze yepyeni bir hayat açılıyor. 7 bin kişi çalışacak burada. Ağrı cazibe merkezi olacak. Diğer bütün iller Ağrı'yı örnek alacak. Burası gelişecek. Ağrı aynı zamanda gelişecek"

İçişleri Bakanı Soylu konuşmasında son olarak söz verdiklerini ve Eylül ayında Cudi ve Ağrı Dağı'nda piknik yapacaklarını ifade ederek: "Ağrı Dağı'nda hep birlikte piknik yapacağız. İnşallah önce Eylül ayında önce Cudi Dağı'nda sonra Ağrı Dağı'nda hep birlikte piknik yapacağız ve kardeşliğimizi tüm dünyaya haykıracağız. Diyeceğiz ki huzurumuz Cudi'dedir. Huzurumuz Ağrı'dadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya açılış töreninde Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da eşlik etti.

Açılış töreninin ardından Bakan Soylu helikopterle Doğubeyazıt ilçesine hareket etti.

(İHA)