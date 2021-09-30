Bu hasadın ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak - Son Dakika

Bu hasadın ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin, ilaçsız üretimle toplam 70 dönüm arazide yetiştirdiği ayçiçeklerinin hasadı yapıldı. Konaklı Köyü sakinleriyle 30 dönümlük arazide yetiştirilen ayçiçeklerinden elde edilecek sıvı yağlar, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. 40 dönümlük arazideki ayçiçeklerinden elde edilecek yağlar ise Nilüfer Bostan'da tüketiciler ile buluşacak.

Nilüfer Belediyesi, halkı sağlıklı gıda ile buluşturmak amacıyla S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla ekolojik tarım koşullarında, hiçbir zirai ilaç ve sentetik gübre kullanılmadan üretimini gerçekleştirdiği ürünlere, bir yenisini daha ekledi. Ekolojik tarım koşullarında yetiştirdiği ürün çeşit sayısını her geçen yıl artıran Nilüfer Belediyesi, daha önce hiçbir zirai ilaç ve sentetik gübre kullanılmadan buğday, nohut ve incir üretiminden sonra bu kez, ayçiçeği yetiştirdi. Nilüfer Belediyesi ve Konaklı Köyü sakinleri, bu üretimle aynı zamanda örnek bir sosyal sorumluluk projesine de imza atmış oldu. Nilüfer Belediyesi'nin de ortağı olduğu NİLKOOP'a ait Konaklı Mahallesi'nde bulunan arazide Konaklı sakinleri, ekiminden hasadına kadar gönüllülük esasıyla ayçiçeği üretimi gerçekleştirdi. 30 dönüm arazideki ayçiçeklerinden, hasat sonrası sıvı yağ elde edilecek ve bu yağlar, Konaklı Köyü Muhtarlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. NİLKOOP'un yine Konaklı Mahallesi'nde bulunan 40 dönüm arazisinde yetiştirilen ayçiçeklerinin de hasadı yapıldı. Buradan elde edilecek yağlar da, Nilüfer Bostan satış noktalarında aracısız olarak tüketicilerle buluşacak.