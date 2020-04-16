Bu hastalıktan Türkiye'de sadece 7 kişide var - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bu hastalıktan Türkiye'de sadece 7 kişide var - Son Dakika

Bu hastalıktan Türkiye'de sadece 7 kişide var

6 saat önce

Bu hastalıktan Türkiye'de sadece 7 kişide var Devic Hastası olan Artvinli Ercan Tekbaş'ın tekerlekli akülü sandalye almak için kredi kartı taksitlerini kendi ödeme şartıyla yaptığı yardım çağrısı çığ gibi büyüdü Tekbaş'ın çağrısı üzerine tekerlekli akülü sandalye için gerekli para...

Bu hastalıktan Türkiye'de sadece 7 kişide var

Devic Hastası olan Artvinli Ercan Tekbaş'ın tekerlekli akülü sandalye almak için kredi kartı taksitlerini kendi ödeme şartıyla yaptığı yardım çağrısı çığ gibi büyüdü

Tekbaş'ın çağrısı üzerine tekerlekli akülü sandalye için gerekli para toplanırken, bugünlerde gelecek akülü tekerlekli sandalyesinin yolunu gözlüyor

ARTVİN - Türkiye'deki 7 'Devic' hastasından biri olan Artvinli Ercan Tekbaş'ın akülü sandalye almak için kredi kartı taksitlerini kendi ödeme şartıyla yaptığı yardım çağrısı çığ gibi büyüdü. Yaptığı çağrı üzerine akülü sandalye için gerekli para toplanırken, Tekbaş bugünlerde gelecek akülü tekerlekli sandalyesinin yolunu gözlüyor.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Yeşilköy'de yaşayan evli ve bir çocuk babası 40 yaşındaki Ercan Tekbaş'ın hayatı 2017 yılında geçirdiği bir nöbet sonrası değişti. Daha çok omurilik ve göz sinirlerinin eş zamanlı yada farklı zamanlarda ayrı ayrı tutulması ile kendini gösteren bağışıklık sistemindeki bozulmadan kaynaklanan Nöromyelitis optika veya daha sık kullanılan adı ile 'Devic hastalığı-Devic sendromu'na yakalandı. Bir çeşit kas hastalığı olan Devic Hastalığı'na yakalanan ve geçirdiği nöbet sonrası yürüyememeye başlayan Ercan Tekbaş, uzun süre tedavi görmesine rağmen vücut birçok fonksiyonları tamamen kaybetti. Buna rağmen hayata küsmeyen Tekbaş, hayatını devam ettirebilmek için tekerlekli akülü sandalye almak istedi. Yaptığı araştırma sonrası ihtiyacı olan akülü sandalyenin internetteki fiyatı 10 bin lira olduğunu öğrendi. Bu paranın tamamını bir anda verecek durumu olmayan Tekbaş, sosyal medya hesabımdan taksitleri kendisi ödemek koşuluyla kredi kartını kullandırabilecek birini bulmak için, bir yazı yazarak yardım istedi. Bunun üzerine yaptığı çağrı bir anda büyüdü, akülü sandalyenin parası 3 gün içinde toplandı.

Hastalığının Türkiye'de sadece 7 kişide bulunduğunu ifade eden Tekbaş, "Hayatımı sürdürebilmem için kullanabileceğim tekerlekli akülü arabayı internetten almak istedim. Peşin fiyatını ödeme imkanım yoktu bunun için taksitleri kendim ödeme koşuluyla sosyal medya hesabımdan yardım talebinden bulundum. Bunun üzerine akülü sandalyenin parası 3 gün içinde toplandı. Yardımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ercan Tekbaş'ın eşi Ayten Tekbaş ise yaptığı açıklamada "Eşimin hayati bir gecede değişti, ilk etapta ne yapacağımızı nasıl hizmet edeceğimizi bilmiyorduk ama şimdi alıştık. Eşimin bu haline de şükürler olsun. Onu gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Babasının yanından bir an ayrılmayan evin tek çocuğu Ayça Tekbaş ise, "Babama olan sevgim kelimelerle anlatamam. Biran önce iyileşmesi için yetkililerden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tedavileri devam eden Ercan Tekbaş bugünlerde internetten sipariş verdiği tekerlekli akülü sandalyesine bir an önce kavuşmanın hayalini kuruyor.

Bu hastalıktan Türkiye'de sadece 7 kişide var

Yeşilköy, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:30 Kaynak: İHA

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