Bu hastanede hiçbir personel hastalardan Korona kapmadı - Son Dakika

Bu hastanede hiçbir personel hastalardan Korona kapmadı

- Bu hastanede hiçbir personel hastalardan Korona kapmadı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Korona döneminde önemli başarı İlk hasta gelmeden önce alınan tedbirlerin, eğitimlerin büyük faydası görüldü Hastane Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Birgül Yelken: "Aldığımız önlemler neticesinde...

- Bu hastanede hiçbir personel hastalardan Korona kapmadı

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ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Korona döneminde önemli başarı

İlk hasta gelmeden önce alınan tedbirlerin, eğitimlerin büyük faydası görüldü

Hastane Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Birgül Yelken:

"Aldığımız önlemler neticesinde hiçbir personelimiz buradaki vakalardan enfekte olmadı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hiçbir yoğun bakım personeli, Covid-19 pozitif hastalardan virüs kapmadı.

Korona virüs ile mücadele sürecinde ülke genelindeki hastanelerde birçok sağlık personeli bulaşı riskiyle karşı karşıya kalırken, bazıları virüse yakalanarak zorlu bir tedavi süreci geçirdi, bazıları da ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu dönem içerisinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi önemli bir başarıya imza attı. Hastane içerisinde Covid-19 vakalarıyla yakından ilgilenen yoğun bakım personellerinden hiçbiri hastalardan kaynaklı Korona virüse yakalanmadı. Alınan önlemler ve yoğun bakım personelinin dikkati, Korona virüs pozitif hastalardan kaynaklı olarak virüsün bulaşmasını önledi.

"Aldığımız önlemler neticesinde hiçbir personelimiz buradaki vakalardan enfekte olmadı"

Konuyla ilgili açıklama yapan ESOGÜ Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Birgül Yelken şunları söyledi:

"Korona virüs sürecinde bizim yoğun bakımdaki hiçbir çalışanımız buradaki hastalardan dolayı enfekte olmadılar. Ülkemizde ilk Covid-19 tanısı 16 Mart'ta kondu, ama Eskişehir'e bizim hastanemize ilk gelen Korona virüs vakası 27 Mart'ta idi. Bu da bize uygun bir vakit kazandırdı. Biz de bu süreyi çok iyi kullandık. Bu süre zarfında diğer ülkelerde yapılan uygulamaları, tedavileri inceleme fırsatımız oldu. Tabi bizim bu aralıkta eğitim yapma şansımız da oldu. Bu 15 günlük süre içerisinde dünyadaki tüm Korona virüs verilerini toparladık. Bunları inceledikten sonra bütün hekimlerimizle bir hastaya nasıl yaklaşılacağının, hastaya müdahale ederken hangi koruyucu önlemlerin alınacağının ve nasıl giyinip soyunulacağının, daha hiç hastamız yokken eğitimlerini yaptık. Bunların ardından da çalışma organizasyonlarımızı yaptık. Yoğun bakım ünitemizi, hangi tipte hastanın nerede yatırılacağına ilişkin sınıflandırmamızı yaptık. Çalışma düzenimizi ekipler halinde yeniden belirledik ve her bir ekip için yoğun bakım girişlerine yapılması gerekenleri gösteren kağıtlar astık. Her akşam ekiplerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. 30 kişilik hekim ve bir o kadar da hemşire ile bu süreç boyunca çalıştık ve hala da çalışmaya devam ediyoruz. Bu şekilde aldığımız önlemler ve yaptığımız çalışmalarla hiçbir personelimiz buradaki vakalardan enfekte olmadı.

Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bu hastanede hiçbir personel hastalardan Korona kapmadı - Son Dakika
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