Son Dakika Haberleri: Bu havuz 400 yıldır insanları serinletiyor
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Bu havuz 400 yıldır insanları serinletiyor

12 dakika önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde Ermeni bir keşiş tarafından yapılan 400 yıllık havuz, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Bu havuz 400 yıldır insanları serinletiyor, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde Ermeni bir keşiş tarafından yapılan 400 yıllık havuz, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Develi ilçesinde 400 yıllık Keşişin Havuzu serinlemeye gelen vatandaşlarla doluyor. Havuz, Erciyes'den geldiği tahmin edilen ve mağaradan havuza dolan soğuk ve berrak suyu ile vatandaşları serinletiyor. İsmini Ermeni bir keşişten alan havuz, 400 yıldır insanları serinletiyor. Havuzdan akan suyla bağ ve bahçeler de sulanıyor.

Keşişin Havuzu işletmecisi Mehmet Ali Kaya, "Havuzun 400 yıllık bir tarihi var. Kaynak su kayaların dibinden gelir ve sürekli akar. Ayrıca bahçe sulamasında kullanılır. Eski Ermenilerden kaldığı için isminin Keşiş kaldığı söyleniyor" dedi.

Havuza yüzmeye gelen Veysel Serçe, "Bayram tatilini fırsat bilerek Keşişin Havuzu'na serinlemek için geldik. Çok eğleniyoruz. Develi'nin en iyi havuzlarından birisi. Herkese tavsiye ediyoruz. Develi'nin insanları serinlemek için Keşişin Havuzu'na gelirler" diye konuştu. - KAYSERİ
Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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