Bu helva sadece kış mevsiminde yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu helva sadece kış mevsiminde yapılıyor - Son Dakika

Bu helva sadece kış mevsiminde yapılıyor

6 saat önce

Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi olan tel helvası geleneği sürdürülüyor.

Bu helva sadece kış mevsiminde yapılıyor, System.String[]

Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi olan tel helvası geleneği sürdürülüyor. Sadece kar yağınca yapılan helva Erzurumlular tarafından kış mevsiminde en çok tercih edilen ürün oluyor.


Erzurum'da özellikle kış mevsiminde köy odaları ve köy konaklarında pişirilen yöreye özgü 'tel helvası' geleneği yaşatılıyor. Şeker, su, irmik ve limon kullanılarak hazırlanan ve kar yüzeyine bırakılıp soğutulan tel helva, yörede kış aylarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.


Tarihi binlerce eşyanın sergilendiği Erzurum evlerinde Erzurum Büyükşehir Dadaşlar Fasıl Ekibi tel helvası dağıtarak, vatandaşlara fasıl gecesi yaşattı. Kış gecelerinin vazgeçilmez tadı olan tel helvası eşliğinde yöresel türküleri dinleyen vatandaşlar, türkülere doydu. Fasıl ekibinden Fikret Şimşek ve Celil Kalkan'ın yapmış olduğu bir tepsi tel helvası davetlilere dağıtıldı. Geleneklerin yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen fasıl programında vatandaşlar gönüllerince eğlendi. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
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