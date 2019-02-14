Bu Hikaye Bütün Dünyadaki Sosyal Medyayı Salladı | Duyduğunuzda Çok Ağlayacaksınız
36 dakika önce
Bu Hikaye Bütün Dünyadaki Sosyal Medyayı Salladı, Duyduğunuzda Çok Ağlayacaksınız...
Bu Hikaye Bütün Dünyadaki Sosyal Medyayı Salladı, Duyduğunuzda Çok Ağlayacaksınız...
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:33 Kaynak: Youtube
Kitap Çıkarmaya Hazırlanan Şeyma Subaşı, Sosyal Medyanın Diline Düştü
Amcasını Pompalı Tüfekle Öldüren Gözü Dönmüş Yeğen, Cinayeti Sosyal Medyada Paylaştı
Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı
Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı