Bu horoz ve tavuklar dev cüsseleriyle dikkat çekiyor - Son Dakika

Bu horoz ve tavuklar dev cüsseleriyle dikkat çekiyor

Bu horoz ve tavuklar dev cüsseleriyle dikkat çekiyor Sivas'ta yaşayan Emre Akta'nın, bahçesinde beslediği Brahma cinsi süs tavukları ve horozları dev cüsseleriyle dikkat çekiyorlar Sivas'ta yaşayan Emre Akta'nın, bahçesinde beslediği Brahma cinsi süs tavukları ve horozları dev cüsseleriyle...

Bu horoz ve tavuklar dev cüsseleriyle dikkat çekiyor

Sivas'ta yaşayan Emre Akta'nın, bahçesinde beslediği Brahma cinsi süs tavukları ve horozları dev cüsseleriyle dikkat çekiyorlar

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Emre Akta'nın, bahçesinde beslediği Brahma cinsi süs tavukları ve horozları dev cüsseleriyle dikkat çekiyorlar.

Sivas'ta kent merkezinde yaşayan 25 yaşındaki Emre Akta, 2 yıl önce internetten görüp merak sardığı Brahma cinsi süs tavuklarını ve horozlarını evinin bahçesine kurduğu kümeste beslemeye başladı. Bu tavuklar ve horozlar normallerinin 3 katı büyüklüğe sahip olmalarıyla dikkat çekiyorlar. Çevresindeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akta, tavukların yumurtalarını 20 TL'den, civcivlerini ise 40 TL'den satıyor. Yumurta satışı için 15 gün öncesinden sipariş aldığını belirten Akta, damızlık 2 tavuk, 1 horoz fiyatının ise 3 Bin TL olduğunu söyledi.


"Normal horozdan 3 kat daha büyük"

Brahma cinsi süs horozlarının normallerinden 3 kat daha büyük olduğunu belirten Akta, "Ben bu cinsi ilk başta internette gördüm, merak sardım ve internetten araştırdım. Merakı olmayan insanlar bu işi yapamıyor zaten bizim ki de merakla başladı. Yavru olarak aldım, burada büyüttüm ve çoğalttım. Tavuklarım ve horozlarım boyut olarak 70 santime kadar uzuyorlar. Ağırlık olarak 5 buçuk kilodan başlıyor, 8 kiloya kadar ulaşan hayvanlarım var. Normal horozdan 3 kat daha büyük. İyi bakıldıkları zaman daha da büyük olma durumları var. Civciv fiyatları 75 TL'ye var. Günlük, aylık ve haftalık satışlarda var. İlk çıkan civcivlerimizi 35-40 TL arasından satıyoruz. Yumurtalarımızı 20-25 TL arasından satıyoruz. Hepsinin fiyatları farklı. 15 gün öncesinden arayıp söylüyorlar ona göre yumurtalarını adet olarak kaç tane isterlerse biriktiriyorum" dedi.


"İlk kez görenleri çok garipsiyor"

Brahma cinsi tavukları ve horozları ilk kez görenlerin şaşkınlık yaşadığını belirten Akta, " İlk kez görenleri çok garipsiyor. Yerimizde var, insanlar burada gelip gözlemleyebilir. Normal bir horoza göre çok büyük boyutlarda. Görenler çok şaşırıyorlar. İnsanların merakı çok fazla. Büyümüş eşler bir durumda fiyatı 2 tavuk 1 horoz olarak sahiplendirdiğimiz hayvanlarımız var. Fiyatlarımız 3-4 Bin TL arasında değişiyor. Büyüklüğüne göre fiyatı değişim gösteriyor. Benim 6 adet damızlık horozum var, yaklaşık 14 adette tavuğum var "dedi.


"İl gördüğümde çok şaşırmıştım"

Horozlara ve tavuklara karşı merakının olduğunu belirten Samet Can Aktaş, brahma cinsi horoz ve tavukları ilk gördüğünde şaşkınlık yaşadığını söyledi. Aktaş, " Benim arkadaşım bu cinsleri internetten getirdi. İlk başta bu kadar merak saracağımı sanmıyordum. İlk geldiklerinde çok büyük devasa boyutlardaydılar. Arkadaşım getirdikten sonra bende bu işe merak sarmaya başladım. İl gördüğümde çok şaşırmıştım "dedi.

Bu horoz ve tavuklar dev cüsseleriyle dikkat çekiyor

Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 11:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu horoz ve tavuklar dev cüsseleriyle dikkat çekiyor - Son Dakika

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