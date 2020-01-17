Bu huzurevi kuşakları buluşturacak - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi'nin hayırsever desteğiyle hayata geçireceği İzzet Şadi Sayarel Huzurevi'nde incelemelerde bulunan Başkan Turgay Erdem, huzurevine bir de kreş yapmayı planladıklarını söyledi. Başkan Erdem, "İki neslin bir arada olacağı proje şehre değer katacak" dedi.



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hayırsever İzzet Şadi Sayarel'in desteğiyle hayata geçireceği Nilüfer'in ikinci huzurevinde incelemelerde bulundu. Çamlıca Mahallesi'nde yer alan Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi'ndeki çalışmaları yardımcıları ve daire müdürleriyle beraber inceleyen Başkan Turgay Erdem, projenin son durumu hakkında bilgi aldı. İzzet Şadi Sayarel Huzurevi'nin yaklaşık 200 kişiye hizmet vereceğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bir fikrimiz var" diyerek, huzurevinde kreş yapmayı planladıklarını da söyledi.



İki nesli bir araya getirecek proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Erdem, "Huzurevinde çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Projenin zemin katında kreş yapmaya uygun bir alan var. Burada acaba çocuklarla yaşlıları bir araya getirecek bir çalışma yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. 30-40 çocuğumuza hizmet verecek bir kreş yapmayı planlıyoruz" dedi.



Projede bütün çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Her şey en küçük detayına kadar elden geçiriliyor. Nilüfer'e değer katacağına inandığımız bu projeyi yakın zaman içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, daha sonra Beşevler Mahallesi'nde Olgun Gençlik Merkezi olarak yapılması planlanan alanda da incelemelerde bulundu. Altınşehir Mahallesi'nde hizmet veren Olgun Gençlik Merkezi'ne büyük ilgi olduğunu belirten Başkan Erdem, gelen talepler doğrultusunda projenin daha kapsamlısını Beşevler Mahallesi'nde de hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. - BURSA