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Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim - Son Dakika

Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim

05.10.2021 14:01
Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim, System.String[]

İzmir'de, ortaokul müdür yardımcısı olan E.D'nin, oturduğu sitenin lobisinde yaşları 14 ve 15 olan iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Lobide gördüğü kızlara ''Sohbet edelim mi? Evime gidelim, beraber bir şeyler içelim'' dediği öne sürülen E.D. hakkında cinsel istismar suçundan dava açılırken, şüpheli görevinden uzaklaştırıldı. Diğer taraftan E.D'nin daha önce kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçundan davasının sürdüğü ve uyuşturucu kullanmaktan ceza aldığı öğrenildi.

İzmir Bornova'daki bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan E.D., 30 Haziran'da Mevlana Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine gitti.

''EVİME GİDELİM, BERABER BİR ŞEYLER İÇELİM''

İddiaya göre, alkollü olan E.D., sitenin lobisinde karşılaştığı İ.S.Ö. (14) ve M.G.A.'nın (15) yanına yaklaşıp, ''Sohbet edelim mi? Bir sıkıntınız mı var? Bu konuda tecrübeliyim, size yardımcı olayım. Evime gidelim, beraber bir şeyler içelim, canınız sıkkın gibi görünüyor" dedi.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

İki kız durumu ailelerine anlattı. Kızlardan İ.S.Ö.'nün annesi, E.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verdi. Gözaltına alınan E.D., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, serbest bırakıldı. E.D., hakkında İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde çocuğa cinsel istismar suçundan dava açıldı. Şüpheli ayrıca Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan idari soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırıldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Öte yandan E.D.'nin hakkında daha önce kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçundan 33'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılmış olan bir davanın sürdüğü, uyuşturucu kullanmak suçundan aldığı bir cezayla ilgili de erteleme kararı olduğu öğrenildi.

''TEHLİKE TEŞKİL EDİYOR''

İ.S.Ö'nün aile avukatı Özge Kalyoncu Yılmaz, sanık E.D., hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtip, "Sanığın çalıştığı yeri göz önüne alındığında bu durum normalden daha fazla tehlike teşkil ediyor. Her ne kadar uzaklaştırma kararı verilse de görevi fiilen devam ediyor. Hala memurluk haklarına da ulaşabiliyor. Mahkeme, adli kontrol kararını da kaldırdı. Buna da itiraz ettik" ifadelerini kullandı.

Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim

Uyuşturucu, Hakaret, İzmir, Kamu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim - Son Dakika
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