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Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var - Son Dakika

Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var

03.06.2021 12:08

Usta gazeteci Atilla Gökçe, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fatih Terim'e teklif götürme ihtimali olduğunu ileri sürdü. Köşesindeki yazısında konuya değinen Gökçe, "Ali Koç, Fatih Terim'e teklifte bulunamaz mı? Ortalık karışır ama olursa da olur. Olmayacak bir şey mi bu. Bu itiraflardan çaresizlik tablosunu ortaya koyduktan sonra Almanya ve Portekizli teknik adam istiyor" ifadelerine yer verdi.

Yerli teknik adamlara yönelmeyeceğini ifade eden Ali Koç'un, yabancı hoca bulamazsa Fatih Terim'e yönelebileceği öne sürüldü. Duayen gazeteci Atilla Gökçe, bu ihtimalin yaşanabileceğini yazdı.

İşte Gökçe'nin o yazısı:

"ERSUN YANAL'I PİŞMAN ETTİRDİ"

"Ali Koç, F.Bahçe'nin yerli antrenörlerle yapamayacağının itirafında bulunuyor. Çünkü Aykut Kocaman gibi değerli bir evladını kırdı. Taraftar baskısı ile görev getirdiği Ersun Yanal'ı pişman ettirdi. Emre Belözoğlu'nda da imdat çekici gibi camı kırarak yangını önlemeye çalıştı. Ama Emre'nin beklentilerinin tamamen kırıldığı bir noktaya geldi.

"TÜRK ANTRENÖRLER KENDİNİ KANITLAMIŞTIR"

Şimdi Fenerbahçe yerli teknik adam kaynaklarını tüketti. '19 şampiyonluğun 16'sını yabancılarla kazanmışız' demek bence tezine bulduğu zayıf bir payandadır. 14 yıldır üst üste şampiyonluk yaşayan Türk antrenörler her konuda kendini kanıtlamıştır.

"OLMAYACAK BİR ŞEY Mİ BU?"

Ali Koç başkanlığında F.Bahçe, Fatih Terim'e bir teklifte bulunamaz mı? Ortalık karışır ama olursa da olur. Olmayacak bir şey mi bu. Bu itiraflardan, çaresizlik tablosunu ortaya koyduktan sonra Almanya ve Portekizli teknik adam istiyor."

Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var

Atilla Gökçe, Fatih Terim, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var - Son Dakika Spor


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