Bu iddia Süper Lig'i sallar! Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Fatih Terim düşünülüyor
07.06.2021 14:57
Sezonun ilk maçlarını Başakşehir Stadı'nda oynayacak Galatasaray'da Fatih Terim ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasında bir görüşme oldu. Gümüşdağ'ın, sözleşmesi biten Fatih Terim'e durumunu sorduğu iddia edildi. Terim'in verdiği yanıt hakkında ise bilgi aktarılmadı. Aykut Kocaman'ın yerinin garanti olmadığı ve Terim'in adaylar arasında olduğu belirtildi.
Galatasaray'da önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği merak konusu olan Fatih Terim ile Başakşehir'in flört halinde olduğu iddia edildi. Aykut Kocaman'ın göreve geldiği ilk dönemde soru işareti yarattığı ve yerinin garanti olmadığı belirtildi. Türk Telekom Stadı'ndaki zemin çalışması nedeniyle maçların Başakşehir Stadı'nda oynanması için yapılan görüşmede, Gümüşdağ'ın Terim'e sözleşme durumunu sorduğu öne sürüldü.
"SENİN ADIN VAR HOCAM"
Terim'in verdiği yanıt hakkında ise bir bilgi yok. Galatasaray'daki başkanlık seçimini beklediği ifade ediliyor. Öte yandan Gümüşdağ'ın stat ile ilgili gerçekleşecen diyalogda, "Senin adının olduğu stat hocam. Elbette size açık kapımız" diye yanıt verdiği aktarıldı.
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