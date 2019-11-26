Son Dakika Haberleri: Bu ilçe elektriğini güneş panellerinden karşılıyor
Son Dakika Ekonomi Bu ilçe elektriğini güneş panellerinden karşılıyor - Son Dakika Ekonomi

Bu ilçe elektriğini güneş panellerinden karşılıyor

6 saat önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, 1 milyon dolara mal edilen güneş enerjisi santrali, düzenlenen törenle açıldı ve üretime başladı.

Bu ilçe elektriğini güneş panellerinden karşılıyor, System.String[]

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, 1 milyon dolara mal edilen güneş enerjisi santrali, düzenlenen törenle açıldı ve üretime başladı.


Büyükorhan'da ilk kez özel bir şirket tarafından 20 dönümlük alana kurulan, 3 bin 380 adet panel kullanılan ve toplamda 1 milyon dolara mal edilen elektrik santrali için açılış düzenlendi. Düzenlenen açılış törenine; AK Parti 22. Dönem Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe, Büyükorhan Belediye Başkan Yardımcısı Recep Kaydı ve Udora Teknoloji Genel Müdürü Ercan Öncül katıldı.


Santralin, ilçenin 700 hanesinin elektriğini üretecek kapasitede olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Güneş, "Şirketimiz tarafından kurulan yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilen güneş enerjisi santrali, Büyükorhan ilçesindeki ilk özel güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşımaktadır. Tesis 1.275 K.W.E gücünde olup yıllık 2.000.000 kw/saat elektrik üretme kapasitesindedir. Büyükorhan ilçesinin 700 hanesinin elektriğini üretecek kapasitededir. 20 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste 3 bin 380 adet panel kullanılmıştır. Büyükorhan'a böyle bir tesis kazandırdığımız için gururluyuz. Hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - BURSA

Büyükorhan, AK Parti, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var AK Parti yasa teklifi hazırladı: Askeri gazino ve sosyal tesislerin özel şirketlere kiralanması gündemde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 16:03:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu ilçe elektriğini güneş panellerinden karşılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]