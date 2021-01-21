Bu ilçede 37 yıldır kömür yakmak yasak - Son Dakika

Bu ilçede 37 yıldır kömür yakmak yasak

21.01.2021 11:36

Bu ilçede 37 yıldır kömür yakmak yasak Zabıta ekipleri bahçe ve balkonlarda kömür aradı Koku ve yoğun duman gelen apartmanlar kontrol edildi Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye meclisi tarafında 1987 yılında alınan karar ile ilçe sınırları içinde kömür yakılması yasaklandı.

Bu ilçede 37 yıldır kömür yakmak yasak

Zabıta ekipleri bahçe ve balkonlarda kömür aradı

Koku ve yoğun duman gelen apartmanlar kontrol edildi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye meclisi tarafında 1987 yılında alınan karar ile ilçe sınırları içinde kömür yakılması yasaklandı. 37 yıldır kömür kullanılmayan turistik ilçede belediye zabıta ekipleri denetim yaptı, yoğun duman ve koku gelen evlerde didik didik kömür aradı.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, havaların soğumasıyla kömür kontrollerini sıklaştırdı. 37 yıldır kömür yakmanın yasak olduğu ilçede bahçe ve balkonları kontrol eden zabıta ekipleri olumsuz bir durumla karşılaşmadı.

Marmaris Belediye Meclisi tarafından 1984 yılında alınan kararla ilçe sınırlarında kömür yakılması yasaklanmıştı. 37 yıldır karbonmonoksit zehirlenmesi ve buna bağlı ölüm vakası yaşanmadığı ilçede havaların soğumasıyla birlikte zabıta ekipleri de denetimlerini arttırdı.

"Baca temizliği uyarısı yapıldı"

Önceki gün akşam 21.00'dan sonra denetime çıkan zabıta ekipleri odun satışı yapılan yerler ile şüphelendikleri evlerde kontrol gerçekleştirdi. Bacaları aşırı tüten ve koku gelen apartman ile müstakil evlerin bahçelerinde kömür arayan ekipler balkonları da kontrol etti. Aşırı duman gelen binaların yöneticileri ile görüşülerek temizleme yapılması konusunda uyarıda bulunan ekipler kömür yakan bir yere rastlamadı.

"İlçeye yeni gelenler yasağı bilmiyor"

Bu kararın 37 yıldır devam ettiğini söyleyen Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "Havaların soğumasıyla birlikte denetimleri arttırdık. Çünkü ihbarlar arttı. Bu akşam da üç ekiple birlikte uygulama yaptık. Bahçelere, balkonlara baktık; kömüre rastlamadık. Boyalı, vernikli tahta yakıldığı için kokuyla karşılaştık" dedi.

"Marmaris'in temiz havasına zarar verdirmemek için yasağı titizlikle devam ettiriyoruz" diyen Ünver, "Son dönemde ilçemize taşınan ancak bu yasaktan haberi olmayan vatandaşlarımız var. Bu kişilere yasak olduğunu anlatıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu ilçede 37 yıldır kömür yakmak yasak
Bu ilçede 37 yıldır kömür yakmak yasak
Bu ilçede 37 yıldır kömür yakmak yasak
Bu ilçede 37 yıldır kömür yakmak yasak

Hisarcık, Marmaris, Zabıta, Kömür, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu ilçede 37 yıldır kömür yakmak yasak - Son Dakika


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