Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor - Son Dakika

Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor

22.03.2021 13:41

Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Başmakçı'da kişi başına yaklaşık bin 200 tavuk düşüyor Türkiye'de yumurta fiyatlarının belirlendiği ve merkez nüfusunun 5 bin olduğu Başmakçı ilçesinde yaklaşık 6 milyon tavuk ile yumurta üretimi gerçekleştiriliyor.

Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor

Başmakçı'da kişi başına yaklaşık bin 200 tavuk düşüyor

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'de yumurta fiyatlarının belirlendiği ve merkez nüfusunun 5 bin olduğu Başmakçı ilçesinde yaklaşık 6 milyon tavuk ile yumurta üretimi gerçekleştiriliyor. Tavuk sayısı nüfusa göre oranlandığında ise kişi başına yaklaşık bin 200 tavuk düşüyor.

Günlük yaklaşık 5 milyon yumurtanın üretildiği Başmakçı ilçesi Türkiye'de yumurta fiyatlarının belirliyor. İlçede ilginç olan ise tavuk sayısının insan nüfusunun bin katından fazla olması.

Yumurta üreticisi İsmail Kök, tavuk sayısı ile insan nüfusu arasında çıkan oransal farka esprili bir dille yaklaşarak, "Yumurtalar tavuklar yumurtladıktan sonra paketleme bölümüne geçiyor. Paketleme bölümünde paketlendikten sonra sevkiyat bölümüne geçiyor ve sevkiyat bölümünde sevkiyat gerçekleşiyor. Şuan bulunduğumuz çiftlikte 40 bin tavuk var. 300 bin kapasitemiz var, 50 bin civciv kapasitemiz var. Tavukların önlerine otomatik yemleme yapılıyor. Yumurtalar otomatik sistemle paketleme alanına geçiyor. Başmakçı'da toplam 6 milyon civarında tavuk var ve ilçenin nüfusu 5 bin civarında" dedi.

Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor
Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor
Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor
Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor

Başmakçı, Türkiye, Yumurta, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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