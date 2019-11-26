Bu ilçede 82 ülkeden yabancı yaşıyor

Antalya'nın 312 bin yerli nüfusa sahip Alanya ilçesinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtlarına göre, 82 milletten yaklaşık 31 bin 500 yabancı yaşıyor.

Sahip olduğu tarihi dokusu, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Alanya, kentte yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor.

Kentte ADNKS verilerine göre yaşayan 312 bin kişinin yaklaşık 31 bin 500'ünü farklı ülkelerden gelerek Alanya'ya yerleşen yabancılar oluşturuyor.

Alanya'da yabancı sayısındaki artış da belediye hizmetlerinde yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Bu anlamda belediye bünyesinde kurulan Alanya Yabancılar Meclisi kentteki yabancı uyrukluların talep ve sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Rus, Alman, Polonya ve İskandinav ülkelerinin ağırlıklı yer aldığı 25 üyeli mecliste dile getirilen sorunlar ise Alanya Belediyesince çözüme kavuşturuluyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göz bebeği ilçelerinden Alanya'nın insanların yaşamaktan keyif aldığı, mutlu insanların olduğu bir şehir olarak öne çıktığını söyledi.

"Yabancılar halkla iç içe oldu"

Kentin, Osmanlı'da liman şehri, Selçuklu döneminde başkent, Cumhuriyet tarihinde ise Türkiye'nin turizme açılan penceresi olduğunu ifade eden Yücel, "Burası dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin yaşadığı bir şehir. Bugün itibariyle 82 milletten 31 bin 500'e yaklaşan yabancının ikamet ettiğini biliyoruz. Bu ilçedeki yaşamdan son derece mutlu ve halkla iç içe olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yücel, belediye bünyesinde kurulan Alanya Yabancılar Meclisinin de 15 yıldır ilçedeki yerleşik yabancıların sorunlarını çözmek, ülkelerindeki kültürlerini yaşatmalarını sağlamak ve yerli halkla bütünleşmelerini sağlamak için çalışma yaptığını dile getirdi.

Meclisin ayda en az bir kez toplandığını bildiren Yücel, yerel yönetim olarak kentteki yabancılara her konuda destek vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Onları yabancı olarak görmediklerini kaydeden Yücel, "Yeni Alanyalı" olarak nitelediği yabancı yerleşiklerin Alanya'nın nimetlerinden, sosyal yaşantısından, kültüründen, yararlanmaları için her türlü imkanı seferber ettiklerini vurguladı.

Yabancı yerleşikler Alanya nüfusunun yüzde 10'u

Ülkeye, halka ve onlara hizmet etmenin en büyük gayeleri olduğunu anlatan Yücel, "Bugün ilçemizde yaşayan Yeni Alanyalıların sayısı Alanya nüfusunun yüzde 10'una tekabül ediyor ve gün geçtikçe artıyor. Yazın 800 bin - bir milyona yaklaşan nüfusumuzla ilçemiz birçok ilden de büyük." diye konuştu.

Abdullah Karaoğlu: "Alanya örnek bir şehir."

Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise Alanya'nın denizi, kültürü, coğrafyası ve kentte yerleşik olan yabancı uyruklular ile Türkiye'deki diğer şehirlerden farklı olduğuna işaret etti.

Alanya'da yaşayan yabancıların, kentin yerli halkıyla birlikte huzur içinde yaşadıklarını dile getiren Karaoğlu, şöyle konuştu:

"Alanya örnek bir şehir. Demokrasisi, entegresi, paylaşımıyla güven içinde yaşanılacak bir şehir ve dünyaya örnek bir model. Bu anlamda onlara daha iyi hizmet için yabancılar meclisini kurduk. Yabancılar için ücretsiz mezarlık tahsis edildi. İlk mezarlık 300 civarındaydı ve o doldu. Şimdi 2 bin metrekarelik yer daha belirlendi. Çünkü insanlar öldükten sonra da burada kalmak istiyorlar ve bu da hakları. Ayrıca hazırladığımız Noel pazarıyla hem yabancılar için sosyal aktive hem de engelliler için yardım amaçlı gelir elde ediyoruz."

Alanya'da yabancı şirketlerin ve çalışanların da olduğunu aktaran Karaoğlu, ilçede sadece emekli grubu yabancıların olmadığını belirtti.

"Evim burası"

İlçede 11 yıldır yaşayan Polonya vatandaşı Anna Maria Bielecka, 2004 yılında ailecek tatile geldiklerinde Alanya ve Türkiye'den hayran kalarak ayrıldıklarını dile getirdi.

Daha sonra burada yaşamaya karar verdiğini anlatan Bielecka, "2007 yılında eğitim alıp rehber oldum ve Türkiye'de rehberlik yapmaya başladım. Üniversiteden mezun olunca da Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesinde okutman olarak çalışmaya başladım." diye konuştu.

Uluslararası bir kent olarak tanımladığı Alanya'da kendisini yabancı hissetmediğini dile getiren Bielecka, "Evim, ailem ve arkadaşlarım burada. Zorlandığım hiç bir konu yok. Tam tersi kendi kültürümüzü, dinimizi burada yaşayabiliyoruz. Ben kendimi Alanya'nın dışında hiç bir yerde de görmüyorum. Evim burası. Hem kent hem de iş yeri olarak burada kalmayı istiyorum. Elbette Alanya'da beni isterse hiç bir yere gitmeyi düşünmüyorum." şeklinde konuştu.