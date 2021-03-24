Bu ilçede 9 bin kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Bu ilçede 9 bin kişi karantinaya alındı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde son dönemde artan mutasyonlu virüs vakaları kapsamında geniş çaplı karantina uygulamalarına gidildiği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Düşecek köyü karantina altına alınmıştı. Vakalardaki hızlı artış dolayısıyla, bugün 3 mahallede 23 cadde ve sokak ile ilçeye bağlı Yarış köyünde 10 gün karantina kararı alındı. 11 bin 300 nüfuslu ilçede alınan kararlar ile 9 bin vatandaşın bulunduğu 3 mahallenin çoğunluğu karantinaya alınmış oldu.

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanarak bir dizi yeni kararlar aldı.

Son dönemde Emet ilçesinde Düşecek ve Ömerfakı köyleri ile ilçe merkezinde Emetbor işletmesinde çok sayıda mutasyonlu virüs vakasına rastlandığı, ilçede salgına yakalanan ve salgına yakalanmış vatandaşlarla temaslı 150 den fazla kişinin karantinada olduğu, bu yüzden yeni kararlar alınarak hayata geçirildiği bildirildi.

Alınan kararla, Emet ilçesine bağlı Yarış köyü bugünden itibaren 3 Nisan 2021 tarihine kadar 10 gün karantinaya alındı. Emet ilçe merkezinde ise Akpınar mahallesinde 10 cadde ve sokak, Hamam mahallesinde 13 cadde ve sokak alanı içerisinde kalan ve merkez Esentepe mahallesinde 1. Etap TOKİ alanı, 10 gün süre ile karantinaya alındı. Kararda ayrıca ilçede Salı günleri kurulan sebze ve meyve pazarının ise 30 Mart Salı günü kurulmaması belirtildi.

Alınan kararda, (Covid-19) pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 gün karantina uygulamasının başladığı belirtilerek, kamuda ve şirketlerde çalışanlar, hayvancılık ile uğraşanlara işe gitmelerine müsaade edilirken, bu caddelerde bulunan her kademedeki öğrenciler ise online eğitime katılacakları bildirildi.