Üye Girişi
Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor - Son Dakika

Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor

17.11.2021 09:48

Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor "Artuklu'da 2005 ve sonrası kentsel dönüşümlerle katlarda arttı" Mardin'in Artuklu ilçesinde çarpık kentleşmenin giderek artması ilçe halkını tedirgin etmeye başladı.

Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor

" Artuklu'da 2005 ve sonrası kentsel dönüşümlerle katlarda arttı"

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde çarpık kentleşmenin giderek artması ilçe halkını tedirgin etmeye başladı.

Mardin'de restorasyon atölyesi yöneticisi ve aynı zamanda emlakçılık yapan Seçkin Acar, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mardin'de çarpık kentleşmenin Artuklu ilçesinde 20'lik bir dilimde olduğunu kaydetti. İnsanların yaşam kalitesini artırmasından dolayı Yenişehir'e göç etmesiyle çarpık kentleşmenin başladığını dile getiren Acar, "Mardin'in ilk çarpık kentleşmesi aslında 2000'lerden sonra oluştu. 1990'larda Yenişehir yeni oluştu. İnsanlar yeni yeni Yenişehir'e yerleşmeye başladılar. Daha sonra yoğun göçten dolayı kentsel dönüşümlerde verilen katlardan dolayı hep ister istemez yaşam kalitesi düşmeye başladı. 1990'larda minimal bir şehir planlaması yapılmıştı. Belirli katlara göre yollar yapılmıştı. Daha sonra mevcut kentsel dönüşümler başladı" dedi.

"2005 ve sonrası aslında kentsel dönüşümlerle katlarda arttı"

Kat sayıları, daire sayıları ve insan sayılarının artmaya başladığını bildiren Acar, "Bunlar artınca trafik yoğunluğu başladı. Bundan kaynaklı maalesef Artuklu ilçesinde artık çarpık kentleşme başladı ve bu süre geldi. Maalesef bunun önüne de geçemedik. Gördüğüm manzara ürkütücü bir manzara. Bir kere niye ürkütücü bir bina 20 kat, bir bina 4 kat, bir bina 10 kat insanların maalesef ki pencereden bakarken ferah bir yaşam alanları kalmadı. İnsanlar her geçen gün yaşadıkları alanlarda daraldıkça daralıyorlar. Bunun önüne geçilmeli mi, nasıl geçirmeli? Bahsettikleri gibi yatay mimari ile geçilmeli. Dikey mimari artık bu kentte de bitmeli" diye konuştu.

"Artuklu ilçesinde artık dikey mimari yasaklanmalı"

Mardin'in deprem bölgesi olmadığı için yüksek katlar verilmeye başlandığını belirten Acar, "Ama bu yanlış bir uygulama yatay mimari de belirli katlar ve standartlar olmak zorunda. İnsanların kaliteli yaşamları için en azından bir otopark olmalı, bir bahçesi olmalı, insanlar Mardin'de böyle standartlarda yaşamalı artık. Çünkü bu trafikte kaldırmıyor, bu sokaklarda kaldırmıyor. Bundan sonraki kentsel dönüşümler için az katlar verilsin diye talep ediyoruz. Şöyle söyleyeyim eğer bir sıralamaya alırsak bununla ilgili zaten TÜİK'in ciddi bir araştırması var. Çünkü çok kötü bir kentleşme var maalesef şu an. Kent gittikçe daha modernize bir kent olması gerekirken daha karmakarışık bir kente dönmeye başladı. Bu acı bir durum, Türkiye standartları için yüzde 20'lerdeyiz. Biz şimdi İstanbul ve büyük şehirlerdeki çarpık kentleşmeye kıyasla Artuklu yine bir nebze daha iyi. Kesinlikle daha iyi olabilir. Daha iyi olması için çabalamamız gerekiyor. Yerel yönetimlere düşen görevler var. Bunların mutlaka yerine getirmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor
Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor
Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor
Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, Artuklu, Mardin, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş 09:51 Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak 09:42 Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu 09:30 Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu
Otomobil aniden yanmaya başladı, içindekiler o anı gözyaşlarıyla izledi 09:18 Otomobil aniden yanmaya başladı, içindekiler o anı gözyaşlarıyla izledi Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu 08:48 Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti 08:07 Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri 07:22 Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı

Son Dakika Haberleri
09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!
09:43 Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor?
09:42 Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak
09:40 Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi
09:29 Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu
09:27 Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
09:12 Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım
09:11 Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi
08:57 ABD ordusundan geleceği görecek cihaz
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!         
09:51
Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor?         
09:43
Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi         
09:41
Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü         
09:28
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı         
07:19
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 09:55:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement