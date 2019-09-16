Bu ilçede çocuklara her şey ücretsiz

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan çocuklara sinema salonları, oyun salonları, yüzme ve spor dalları ücretsiz.



Göreve gelir gelmez ilçedeki çocuklar için belediye bünyesinde bulunan her şeyi ücretsiz yapan Belediye Başkan Davut Aydın çocukların gözdesi oldu. Davut Aydın, "Çocuklarımız için sinema, yüzme, oyun salonları, futbol ve spor dalları ücretsizdir. Çocuklarımız ülkemizin geleceği ve teminatıdır. Eğitimden spora her alanda hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler ile yanlarındayız. Onlar için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Daha yolun başındayız. Onlar için hep birlikte daha güzel işler yapmak istiyoruz" diye konuştu.



Başkan Aydın, "Hafta sonları Yenişehir Ömer Halisdemir Kültür Merkezindeki sinema salonlarımız çocuklara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bunun yanı sıra İznik yolu üzerindeki sosyal tesislerimizdeki çocuk oyun salonları, spor salonlarımız çocuklarımız için ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor" dedi. - BURSA