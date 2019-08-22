Son Dakika Haberleri: Bu ilçede fındık yetişmiyor, kurutuluyor
Son Dakika Güncel Haber

Bu ilçede fındık yetişmiyor, kurutuluyor

2 saat önce

Giresun'da fındık hasadı sona ererken, üreticiler sahil kesiminin yağışlı olması nedeniyle topladıkları fındıkları Şebinkarahisar ilçesinde kurutuyor.

Bu ilçede fındık yetişmiyor, kurutuluyor, System.String[]

Giresun'da fındık hasadı sona ererken, üreticiler sahil kesiminin yağışlı olması nedeniyle topladıkları fındıkları Şebinkarahisar ilçesinde kurutuyor.


Giresun'da fındık yetişmeyen Şebinkarahisar ilçesi, her yıl fındığını kurutma telaşına düşen üreticilerin akınına uğruyor. Sahil kesimlerinde havanın yağışlı geçmesi nedeniyle fındığını kurutmakta zorluk yaşayan üreticiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Şebinkarahisar'a akın etti. Şebinkarahisar'ın İç Anadolu Bölgesi'nin iklim özelliklerini taşıması nedeniyle daha fazla güneş alması üreticiler için bir fırsat oluyor.


Sahil kesimlerinde günlerce kurutulmaya çalışılan fındığın Şebinkarahisar'da bir iki günde kuruduğunu belirten üreticiler, "Sahilde fındığı kurutmak için serdiğimizde aniden yağmur yağıp ıslatabiliyor. Çoğu zamanda nem, rutubet fındığa zarar veriyor. Şebinkarahisar'da ise bir iki günde fındık istenilen kıvamda kurutuluyor" dediler. - GİRESUN

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Enginyurt'tan borsalara fındık fiyatı tepkisi
Kritik atamalar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayan baba: Yardım isteme, anneniz ölüyor Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 15:00:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu ilçede fındık yetişmiyor, kurutuluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]