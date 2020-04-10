Bu ilçede iki kişinin işyeri önünde sohbet etmesi yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu ilçede iki kişinin işyeri önünde sohbet etmesi yasaklandı - Son Dakika

Bu ilçede iki kişinin işyeri önünde sohbet etmesi yasaklandı

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde koronavirüs sebebiyle yeni kararlar aldı.

Bu ilçede iki kişinin işyeri önünde sohbet etmesi yasaklandı, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde koronavirüs sebebiyle yeni kararlar aldı.


Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Gönen Kaymakamı Aslan Yurt'un sosyal medya hesabından da paylaşılan kararlar doğrultusunda ilçedeki iş yerleri önünde ikiden fazla kişinin toplanması ve masa atıp oturması yasaklandı. İş yerlerinde ticari maksatlı olmayan toplanmaların yapılamayacağı da belirtilen yasaklar çerçevesinde iş yeri sahiplerinin sosyal mesafeyi aşan sayıda müşterilerini dışarıda tutması mecburiyeti de getirildi.


Sokağa maskesiz çıkmak yasak


Gönen'de salgın tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar gereğince sokağa maskesiz çıkmak yasaklanırken, "Toplu taşıma araçları, marketler, PTT, bankalar, kamu kurumları, pazar yerleri, meslek odaları ve kooperatiflerin müşterileri maske temin etmek zorunda oldukları" ifade edildi.


Caddeler yaya ve araç trafiğine kapatıldı


Gönen'de uygulamaya alınan yasaklar kapsamında araç ve yaya trafiğinin yoğunluğunu azaltmak maksadıyla normal zamanlarda araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu üç cadde pazar günleri hariç 13: 00 ile 18: 00 saatleri arasında ulaşıma kapatıldı. Hüseyin Tümer Caddesi, Atatürk Caddesi ve Şehit Fehmi Ercan Caddeleri için geçerli olan bu tedbirin yaya geçişleri için kontrollü uygulanacağı ifade edildi. Kentte ayrıca beton santrallerinin pazar günü çalışmaması, her türlü iş yerleri ve fabrikaların çalışanları için sosyal mesafe kurallarına uygun yerleşim planı yapması da mecburi hale getirildi.


Yasaklara uymayanlara sert cezalar uygulanacak


Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar gereğince belirtilen yasaklara uymayanlara da maddi ve idari yaptırım cezalarının uygulanmasına karar verilirken kanunun 282 nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL para cezası ile yine kabahatler kanununun 32 nci maddesi gereğince 392 TL para cezası, TCK 196'ıncı maddesi kapsamında ise 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile iş yerlerine kapatma ya da ruhsat iptali cezası uygulanabilecek. - BALIKESİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:03 Kaynak: İHA

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