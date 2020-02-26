Bu ilçede internet bedava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu ilçede internet bedava - Son Dakika

Bu ilçede internet bedava

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafında çarşı meydanı sınırlar içinde bulunan belirli noktalara Kablosuz Bağlantı Alanı (Wi-Fi) cihazları yerleştirildi.

Bu ilçede internet bedava, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafında çarşı meydanı sınırlar içinde bulunan belirli noktalara Kablosuz Bağlantı Alanı (Wi-Fi) cihazları yerleştirildi. Bu cihazlar sayesinden vatandaşlar ücretsiz internet kullanabilecek.


Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Pazaryeri Belediyesi, ilçedeki vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunabilmek amacıyla çarşı meydanı sınırları içinde bulunan belirli noktalara Wi-Fi cihazları yerleştirdi. İlçede bulunan Fatma Koç Parkı ve etrafında belirli noktalara kurulmuş internet altyapısıyla ücretsiz Wi-Fi hizmeti veren Pazaryeri Belediyesi, ilerleyen zamanlarda hizmet ağını geliştirmeyi hedefliyor.


"Pazaryeri'mizde ücretsiz ve güvenli olarak internet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"


Konu ile ilgili açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye ücretsiz ve güvenli olarak internet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, ülke ve dünya gündemini güvenli ve ücretsiz olarak takip edebilmelerini sağlamak amacıyla ilçemiz çarşı meydanına ücretsiz internet noktaları oluşturduk. Çağımızda birçok konuda bilgilenmek amacıyla kullanılan interneti Pazaryeri'mizde ücretsiz ve güvenli olarak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdilik Çarşı Meydanı'nda vermeye başladığımız Wi-Fi hizmet ağını ilerleyen zamanlarda daha da genişleterek Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman yeniliklere öncü olmak amacıyla adım atmaya devam edeceğiz" dedi.


Ücretsiz Wi-Fi yaralanma yolları hakkında bilgi veren Tekin, "Telefonunuzun Wi-Fi özelliğini açın. Mevcut şebekeler bölümüne gelen 'PAZARYERI BELEDIYESI' Wi-Fi ağına bağlanın. Açılan internet sayfasından 'yeni kullanıcı' seçeneğini seçin. Telefon numaranızı girin ve kendinize ait bir şifre oluşturun. Telefonunuza gelen SMS doğrulama kodunu onaylayın. Kullanıcı girişi yaparak ücretsiz Wi-Fi hizmetimizden yararlanın" diye konuştu. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs, ikinci el teknoloji piyasasını vurdu
'Martı'nın 18 yaş kuralına uyan yok! 14 yaşındaki çocuk kullanırken görüntülendi Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:16:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu ilçede internet bedava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]