Bu ilçede kışın kahvelerde çaydan çok süt satılıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce başlatılan ve tüm Türkiye'ye örnek olarak yaygınlaşan kahvehanelerde süt uygulaması, havaların soğumasıyla birlikte başladı.



Kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği, organik sütün merkezi olan Kelkit ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce bazı kahvehane ve çay ocağı işletmeleri alternatif ürün olsun diye işletmelerinde sıcak süt servisi yapmaya başladı. Kelkit kahvelerinin yandığı zaman nar gibi olan sac sobasının üzerinde kaynatılan doğal sütler müşterilerin beğenisine sunulurken, ilaç niyetine sütü içen vatandaşlar uygulama için teşekkür ediyor.



İlçede yaşayanların büyük bir kısmının tarım ve hayvancılıkla uğraşması nedeniyle uzun süren kış mevsiminde zaman geçirmek için akın ettikleri kahvehanelerde süt uygulamasına memur ve öğretmenler de ilgi gösteriyor. İlçe merkezinde esnaflık yapan ve işletmesinin hemen yanındaki çay ocağında misafirlerine süt ikram eden Ümit Keskin, Kelkit'te çayı sollayan tek ürünün süt olduğunu, havalar soğuduğunda ilaç niyetine süt kullanıldığını söyledi.



"Uygulamadan çok memnunuz, güzel bir hizmet"



Kelkit'teki kahve ve çay ocaklarında kış mevsiminde sütün olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Keskin, "Hemen hemen her kahvemizde bulunur. Yaklaşık 10 yıldır böyle. Kelkit çay kültürü olan, kahvesi olan bir memleket. Uygulamadan çok memnunuz, güzel bir hizmet. Farklı kişiler bile süt içmeye geliyor buraya" dedi.



"Soğuk aylarda kış geldiği zaman Kelkit'te bütün kahvelerimizde süt bulunur"



İlçe sakinlerinden Selçuk Demir ise organik sütün merkezi olan Kelkit ilçesinde sütü bu şekilde kahvede içmenin daha farklı olduğunu belirterek, "Süt Kelkitimizin çok faydalı ve doğal bir içeceğidir. Sütü bu şekilde kahvede içmek daha farklıdır. Soğuk aylarda kış geldiği zaman Kelkit'te bütün kahvelerimizde süt bulunur. Her şeye faydalı olan süt yoğun bir talep görüyor" diye konuştu.



İlçede işletmesinde süt satışı yapan ilk esnaflardan olan Murat Balcı ise, 'Kahvehane değil, süthane' sloganıyla başladıklarında 5-6 olan süt veren işletme sayısının bugün neredeyse ilçedeki tüm kahvehane, çay ocağı ve kafeteryalara yayıldığını söyledi.



"Farklılık olsun diye sütü çıkardık ve tutuldu da"



Kelkit'in ünlü sütünü sattıklarını ifade eden Balcı, "Kelkit'in iklimi 6 ay yaz, 6 ay kıştır. İnsanlar kışın çok fazla işle meşgul olmadıkları için daha çok çay ocaklarına takılırlar. Farklılık olsun diye de sütü çıkardık arkadaşlarla. Tutuldu da. Çocuklarımız bile gelip burada süt içiyorlar. Kelkitli olup Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan insanlar yaz mevsiminde geldiklerinde süt soruyorlar ama sütün ömrü yazın kısa olduğu için sadece kış mevsiminde satıyoruz. Özellikle memur kesim bu işi benimsedi. Öğretmen arkadaşlarımız ve farklı kurumlardaki arkadaşlarımız bu işi benimsediler. Sobanın üzerinde kaynatmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Kelkit'ten geçerseniz uğrayın, bir süt için ve öyle geçin"



Balcı, yolu Kelkit'ten geçen herkese "Kelkit'ten geçerseniz uğrayın, bir süt için ve öyle geçin. Yolu Kelkit'ten geçen arkadaşlar hangi kahveye giderse gitsinler kış mevsiminde mutlaka sütü vardır. Tadına bakıp öyle geçsinler" çağrısında bulundu. - GÜMÜŞHANE