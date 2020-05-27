Bu ilçede mayıs ayında sadece 1 vaka görüldü - Son Dakika

Bu ilçede mayıs ayında sadece 1 vaka görüldü

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Mayıs ayı içinde ilçelerinde sadece 1 Korona virüs (Covit-19) vakası görüldüğünü belirterek, "Gevşemek yok, Sağlık Bakanlığı ne derse harfiyen uyguluyoruz" dedi.

Bu ilçede mayıs ayında sadece 1 vaka görüldü, System.String[]

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Mayıs ayı içinde ilçelerinde sadece 1 Korona virüs (Covit-19) vakası görüldüğünü belirterek, "Gevşemek yok, Sağlık Bakanlığı ne derse harfiyen uyguluyoruz" dedi.


Bilecik'in en az vaka görüldüğü ilçesi olan Osmaneli'nde Mayıs ayı içerisinde sadece Ramazan Bayram'ından 1 vaka görülürken, ilçede 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında adeta kuş uçmadı. 4 günlük kısıtlamada kurallara uyan Osmaneli halkına teşekkür eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "4 günlük kısıtlamada yaşlısı, genci, işçisi, memuru kısaca hepimiz kurallara harfiyen dikkat ederek Osmaneli sokaklarında adeta kuş uçmadı. Artık biliyoruz ki birimizin yapacağı hata bizi 27 Nisan öncesine götürecek. Allah'a şükürler olsun 27 Nisan sonrası normale döndük. Ama gevşemek yok. Sağlık Bakanlığımızın alacağı kararlara aynen uyarak korona virüs illetinden kurtulacağız. Şirketlerimiz artık üretime başladı,camilerimiz 29 Mayıstan itibaren cuma, öğle ve ikindi namazları ile ibadete acılıyor. 65 yaş üstü ve gençlerimiz, çocuklarımız haftanın belli günlerinde sokağa çıkabiliyor. Yakında diğer iş yerlerimizde belirlenecek kurallar çerçevesinde açılmaya başlayacak. Her şey bizlerin elinde kurallara uyarsak normalleşme süreci hızla devam edecek. Tersi durumda Allah göstermesin tekrar başa döneceğiz. O yüzden birbirimizi uyararak kurallara harfiyen uymaya devam edelim. Osmaneli olarak ta çok iyi yönettiğimiz bir süreç yaşadık. Her türlü tedbire rağmen de zaman zaman olumsuzluklarda yaşadık. Ama hep birlikte kurallara uyarak 27 Nisan'dan bu yana istediğimiz noktaya geldik. İnşallah bundan sonrada sağlık bakanlığının yayınladığı kurallara uyarak önümüzdeki hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 12:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu ilçede mayıs ayında sadece 1 vaka görüldü - Son Dakika

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