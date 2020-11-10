Bu ilçede Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi yankılandı - Son Dakika

? 10 Kasım dolayısıyla, Gürsu Belediyesi'nce yapılan anma programı kapsamında, tüm ilçede, Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden konuşmaları yayımlandı.

?Gürsu Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılı anısına, ilçenin her noktasına ulaşan ses sisteminde, Ulu Önder'in konuşmalarını yayımlattı.

?Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anarken, O'nun anısına, hepimizin içini titreten sesini ilçemizin her noktasında yankılattık. Milletimizin bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere vatanımızı emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, saygı ve minnetle anıyoruz. Onların bizlere emaneti olan vatanımızı, birlik içerisinde kenetlenerek ilelebet yaşatmak hepimizin görevi. Ulu Önder Atatürk'ün, bağımsızlık coşkusunu bize hissettiren sesinden yankılanan konuşmaları hepimizi duygulandırdı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

?Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı'nın 10. yılında yaptığı konuşma Gürsu'da yankılanırken, anma törenleri kapsamında biraraya gelen Gürsu protokolü ve Gürsulular duygulu anlar yaşadı. - BURSA