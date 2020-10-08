Bu ilçede öğrencilere her yer 'Wi-Fi' - Son Dakika

Bu ilçede öğrencilere her yer 'Wi-Fi'

08.10.2020 12:26

Bu ilçede öğrencilere her yer 'Wi-Fi' Beylikova Belediyesi yaptığı örnek projeyle öğrencilerin derslerinden geri kalmasını engelledi Belediye Başkanı Özkan Alp: "En büyük yatırımı öğrencilerimize yaptık" Pasibey Köy Muhtarı Bünyamin Tuncer: "Hizmetin öğrencilere faydası oldu" Eskişehir'in...

Bu ilçede öğrencilere her yer 'Wi-Fi'

Beylikova Belediyesi yaptığı örnek projeyle öğrencilerin derslerinden geri kalmasını engelledi

Belediye Başkanı Özkan Alp:

"En büyük yatırımı öğrencilerimize yaptık"

Pasibey Köy Muhtarı Bünyamin Tuncer:

"Hizmetin öğrencilere faydası oldu"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Beylikova İlçe Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve köylere götürülen ve internete rahatlıkla bağlanmalarını sağlayan 'Wi-Fi' hizmeti sayesinde öğrenciler derslerine istedikleri her alanda girebiliyor.

Korona virüs (Covid-19) alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitimleri devam eden öğrenciler derslerini internetten sürdürüyor. Beylikova Belediyesi ise öğrencilerin bu zorlu süreçte derslerinde geri kalmasını önlemek amacıyla ilçe merkezine ve köylere Wi-Fi sistemini kurdu. Öğrenciler ilçede ve köylerde alınan özel şifreler sayesinde internete bağlanabiliyor. Öğrencilerin yanı sıra vatandaşlarda bu projeden yararlanmaya başladı. Yapılan proje sayesinde Beylikova ilçesindeki öğrenciler derslere aksatmadan katılım sağladı.

"En büyük yatırımı öğrencilerimize yaptık"

Konuyla ilgili konuşan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçeye bağlı bulunan 21 mahallede cep telefonu ve internet çekmesinde sıkıntıların olduğunu söyledi. İlçeye bağlı köylerde internet alt yapısının yetersiz olduğunu dile getiren Alp, "Çok net çekmeyen köylerimiz var. Bir de bu Korona virüs hastalığı tüm dünyada ve ülkemizde, ilçelerimizde sıkıntı oluşturdu. Aynı zamanda eğitim de aksamış oldu. Biz de, bu 21 mahallemizde internet altyapısını nasıl güçlendiririz diye düşünüp bir çalışma başlattık ve bu çalışma neticesinde olumlu sonuçlar aldık. 21 tane mahallemize Wi-Fi sistemini güçlendirmek için bir GSM operatör şirketiyle anlaşarak cihazlar kurduk. Bütün 21 mahallemizde Beylikova Belediyesi olarak Wi-Fi sistemi kurduk. Bu sistem ile ücretsiz olarak internet üzerinden bağlanabilme olanağını sağladık. Burada hem okullarımız kapalıyken öğrencilerimiz Wi-Fi üzerinden derslerini çok rahat bir şekilde çalışabilmelerini, aynı zamanda orada yaşayan vatandaşlarımızın da internet hizmetlerinden faydalanabilmesini amaçladık. Sonra bu aşamayı geliştirdik. Dedik ki güvenlik açısından sıkıntılar oluyor mahallelerimizde. Buralara kablosuz güvenlik kameraları yerleştirdik. Köyün içlerine ve giriş çıkış güzergahlarına yerleştirdik. Bunu aynı zamanda emniyet ile de paylaştık. Şimdi hem bu Wi-Fi sisteminde en son teknoloji kullandığımız için ilçenin dışında yaşayan vatandaşlara da şifreleri dağıtıyoruz. Cep telefonundan isterlerse kamera sistemine girip kendi köylerini de görebilme imkanına kavuştular. Hem özlem giderecekler hem de güvenlik açısından çok verimli bir durum oluşmuş olacak emniyet açısından. Tabii burada en büyük yatırım öğrencilerimize oldu. Şu anda bizim muhtarlık müdürlüğümüz var. Oradan gelen öğrencilere internet şifresini veriyoruz. Onlar kendi oturdukları köylerden ve internetin çekmediği mahallelerden çok rahatlıkla milli eğitimin sitesine girip derslerini çalışabiliyorlar. Güzel bir hizmet oldu. Şu anda vatandaşlarımız aktif bir şekilde kullanmaya başladılar. Bütün mahallelerimize, Beylikova'mıza hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

"Bizim köyümüzde öğrenciler hiç geri kalmadı"

Pasibey Köyü Muhtarı Bünyamin Tuncer, ise yapılan hizmet hakkında şunları söyledi:

"EBA TV'ye öğrencilerimiz giriyor. Belediye başkanımız tabii köyümüzün giriş çıkışlarına kameralar döşetti. Bunlar 7/24 izleniyor. Wi-Fi hizmeti, Covid-19 salgınından dolayı okulların açılmadığı bu ortamda öğrencilerin internete bağlanıp canlı derslere katılmaları konusunda çok faydalı oldu. Bizim köyümüzdeki öğrenciler derslerinden hiç geri kalmadılar. Yapılan projeden ötürü belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz."

"Köyün her yerinde internete bağlanabiliyoruz"

İnternetten yararlanan lise 2 öğrencisi Berke Çimer, Wi-Fi hizmetinin EBA'ya daha kolay girmelerini sağladıklarını söyledi. Köyün her alanında internete bağlana bildiklerini ifade eden Çimer, "Mesela evimizin müsait olmadığı zamanlarda başka yerlerde, köyümüzün camisinde girmemizi sağladı. Yani bu hizmet bize çok kolaylık sağladı. Sağ olsun devletimiz tarafından. Şu anda köyün her yerinden internete bağlanıp EBA'ya girebiliyoruz. EBA'ya giremeyen yok" dedi.

Diğer öğrencilerde Sude Yılmaz ile Melisa Kılıç ise düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Köydeki bu internetle canlı derslerimize katılıyoruz. Köydeki arkadaşlarımız ve biz canlı derslere kolaylıkla girebiliyoruz. Wi-fi gelmeden önce arkadaşlarımızın birçoğu canlı derslere giremiyordu. Arkadaşlarımız önceden derslerine giremiyorlardı. Televizyondan olan derslerine giriyorlardı ama köye Wi-Fi gelince artık canlı derslerine de bağlanabiliyorlar."

Bu ilçede öğrencilere her yer 'Wi-Fi'
Bu ilçede öğrencilere her yer 'Wi-Fi'
Bu ilçede öğrencilere her yer 'Wi-Fi'
Bu ilçede öğrencilere her yer 'Wi-Fi'
Bu ilçede öğrencilere her yer 'Wi-Fi'
Bu ilçede öğrencilere her yer 'Wi-Fi'

Koronavirüs, Beylikova, Eskişehir, İnternet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu ilçede öğrencilere her yer 'Wi-Fi' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor         
13:12
Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı         
12:20
Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı         
12:06
G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas         
11:06
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti         
10:36
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı         
00:18
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim         
20:27
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 14:10:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu ilçede öğrencilere her yer 'Wi-Fi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei