Hani'de ücretsiz otobüs seferleri başladı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Hani ilçesi içinde ücretsiz otobüs seferleri başladı.

Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, yaşlı ve engeliler başta olmak üzere sıcaktan yürümekte zorluk çeken vatandaşlar için ilçede bir ilki gerçekleştirdi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun desteğiyle ilçeye otobüs gönderildi. Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale'nin talimatıyla vatandaşları ücretsiz taşımaya başlayan otobüs, ilçenin caddelerinde yerini aldı. İlçe esnafından Yusuf Karakoç, ilçede yaşlı ve engellilerin sıcak havada yürüyerek gittiğini kaydederek, yapılan hizmetten memnun kaldıklarını belirtti. Karakoç, "İlçemizde yapılan ilklerden biri bu. Vatandaşlar şu anda memnun. Yaşlı bacı ve amcalarımız var, genelde ilçemiz sıcak olduğu için yürüyerek gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu hizmete vesile olan belediye başkanımız ve devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bu tür hizmetlerin devamını bekliyoruz ilçemize" dedi.

"Darısı öbür ilçelerimize"

İlçe sakinlerinden Abdullah Özbek ise, yapılan bu hizmetin diğer ilçelere de örnek olmasını diledi. Özbek, "Özellikle İbrahim Lale'ye teşekkür ederiz. Vatandaşları getirip götürmek için bedava yapmaları çok güzel olmuş. Darısı öbür ilçelerimize, saati belli günde 4 sefer atıyor. Herkes güzergaha çıkarak bedava gidip geliyorlar. Hastane, banka gibi yerlere ücretsiz gitmek müthiş bir şey. Tüm ilçelerimiz böyle yapsa güzel olur" diye konuştu.

"Hizmetin en güzel şekilde yapıldığını görsünler"

Başkan Lale, yapılan hizmetlerin en güzel şekilde yapıldığını, vatandaşların görmeleri ve takip etmeleri gerektiğini kaydetti. Lale, "Buradan Valimiz Münir Karaloğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Bize modern bir araç tahsis etti. Yaşlı, engellilerimizi merkezde bundan sonra ücretsiz taşımaya başladık. Zor durumdalardı, bunu da hep ihtiyaç olarak görüyorlardı, biz de valimizin desteğiyle bunu sunduk. Vatandaşlarımız bu konuda çok memnun. Bundan sonra da çok büyük hizmetlerimiz olacak peyderpey Cumhurbaşkanımız, bakanlarımızın, milletvekillerimiz ve valimizin desteğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz durmuyor devam edecek, ama rica ediyorum bu hizmetleri herkesin görmesi ve takip etmesi lazım. Bunları izlemeleri, takip etmeleri ve hizmetin nasıl en güzel şekilde yapıldığını görsünler bizde mutlu olalım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR