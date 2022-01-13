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Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor - Son Dakika

Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor

13.01.2022 22:40

Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için önemli proje Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında, sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara aylık 15 ton içme suyu ücretiz veriliyor.

Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için önemli proje

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında,

sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara aylık 15 ton içme suyu ücretiz veriliyor. İlçede sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara, ayrıca veterinerlik desteği sağlanıyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, Sokaktan Bir Canda Sen Al" sloganı altında ilçe belediyesi ve Delice Kaymakamlığı önemli bir projeye imza attı. Hayata geçirilen proje ile ilçede aşırı soğukta donma tehlikesi geçiren, yaralı ve hasta, sokak hayvanları sahiplendiriliyor. Sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşların hanesine ise aylık 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor. Aylık 15 ton suyun ücreti, hayvanları sahiplenen vatandaşların faturalarına yansıtılmıyor. Ayrıca sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara veterinerlik hizmeti, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından veriliyor. Kaymakam Burak Akköz ile Belediye Başkanı Turgut Özdem, vatandaşlara sahiplendikleri sokak hayvanlarını teslim etti. Ayrıca vatandaşlara kulübe, tasma ve mama hediye edildi.

Delice Kaymakamı Burak Akköz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymakamlık ve belediye ortaklığında başlattıkları projeye vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

"Örnek olmasını da bekliyoruz"

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarının tedavi edildiğini belirten Akköz, "Projenin özü şu; hayvanlarımızı barınaklarda tutmaktansa bu şekilde muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza söylüyoruz. Bunları sahiplendikleri takdirde biz kaymakamlık olarak İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimizce aşı, parazit vb. uygulamalarını yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızı koordine ediyoruz. Kolaylıklar sağlıyoruz. Sağ olsun belediyemizde bu noktada bir ilk olarak bir hayvan sahiplenen vatandaşımıza hayvanın barınağı, aynı zaman da aylık 15 ton su bedeli bedava olmak üzere bu tarz kolaylıklar sağlıyor. Bu vesileye güzel de bir teveccüh olduğunu görüyoruz. İlk olarak Fatih Mahallesi Muhtarımız Avni Bey ile başladık. Bir sokak hayvanımızı yuvasına kavuşturduk. Şu anda güzel gidiyor projemiz. Teveccüh de var. İnşallah hiçbir sokakta hayvanımız zarar görmez. Bir kötülükle karşılaşmaz. Örnek olmasını da bekliyoruz" dedi.

"Sokak hayvanlarının hayatın içinde olmasını amaçladık"

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem ise sokak hayvanı sahiplenen vatandaşların hanesine aylık 15 ton su ücretsiz olarak vereceklerini ifade ederek, "Bu proje kapsamında bizim mevcut Delice Belediyemizin barınak alanında bulunan rutin olarak da baktığımız sokak hayvanlarımızın barınakta kalması değil, asıl amacının sahiplenme ile hayatın içerisinde olmasını amaçlamıştık. Bu noktada kaymakam bey ile bir istişare yaptık. 'Sokaktan Bir Canda Sen Al' projesi ismi adı altında bu projemize başladık" diye konuştu.

"15 ton suyu da biz ücretsiz hanelerimize vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarına sahip çıkılması yönünde verdiği talimatını hatırlatan Özdem, "Bu proje kapsamında Delice Kaymakamlığımız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Veteriner Hekimlerimiz tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılıyor ve aşılarını tamamlıyor. Delice Belediyesi olarak da biz bu noktada köpeğimizin barınağını, tasmasını, takibini ve bir kolaylık bir önderlik yapılması manada aylık ailenin kullandığı 15 ton suyu da biz ücretsiz hanelerimize vereceğiz. Bu vesile ile de bu kampanyaya katılımını yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda bakımsız, sağlıksız, hiçbir sokak hayvanın sokakta kalmamasını önlemek, bu vesile ile de cumhurbaşkanımızın bize talimatları doğrultusunda vatandaşlarımla hayvanlarımızı sağlıklı ortamlarda buluşturmak. Bu vesile ile de insanlarımıza zararını da engellemiş olacağız. Allah'ın sessiz kullarını da sahiplendirmiş olacağız" diye konuştu.

"Başkanımın çalışmalarını takdir ediyorum"

İki kızı için yavru köpek sahiplenen Mustafa Tokay isimli vatandaş, "Delice Kaymakamlığı ve Delice Belediyesi'nin ortaklaşa yapmış olduğu bir köpekte sen sahiplenme kampanyasına kayıtsız kalmayıp bu sokak köpeğini özellikle küçük kızlarım için sahiplendim. Buna vesile olan Delice Belediye Başkanım Turgut Özdem'e ve Delice Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Duyarlı vatandaşlarımız bir köpek sahiplenerek belediyemiz ve kaymakamlığımızın yapmış olduğu projeye katılmalarını bir Deliceli olarak rica ediyorum. Bu köpeği sahiplenirken de kesinlikle su parası talep etmiyorum. Başkanımızın üstün çalışmalarını bir Deliceli olarak takdir ediyorum" ifadesini kullandı.

Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor
Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor
Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor

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Kırıkkale, Hisarcık, Delice, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor - Son Dakika
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