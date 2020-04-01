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Bu ilçede yaşlılar aramıyor, "İhtiyaçlarınız var mı?" diye aranıyor
6 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri ilçede ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün düzenli olarak aranarak ihtiyaçları tespit ediliyor.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri ilçede ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün düzenli olarak aranarak ihtiyaçları tespit ediliyor.
Pazaryeri İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında, Pazaryeri Belediyesi ekipleri ilçede ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşları ev ev gezerek tespitlerini tamamladı. Bu tespitler sonucunda 65 yaş ve üzeri ilçede ikamet eden vatandaşlar her gün düzenli olarak aranarak ihtiyaçları tespit edilerek, ihtiyaçlarını en kısa sürede gidererek ihtiyaçlarını evlerine ulaştırmaktadır. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:15 Kaynak: İHA
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