Bu ilçede yaşlıların iftar yemekleri evlerine götürülüyor - Son Dakika

Bu ilçede yaşlıların iftar yemekleri evlerine götürülüyor

Torul'da Ramazan ayının güzelliği yaşatılıyor

İlçe merkezindeki 70 vatandaşa Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından iftar saatinde sıcak yemek götürülüyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında ilçe merkezindeki 65 yaş üzeri 70 vatandaşa iftarda sıcak yemek götürüyor.

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Torul ilçesinde bugüne kadar 250 vatandaşa maaş, 226 vatandaşın sağlık, 75 vatandaşın izin, 100 vatandaşın gıda talebini yerine getirdi.

Son olarak Ramazan ayı nedeniyle Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş'ın öncülüğünde başlatılan proje ile ilçe merkezinde bazıları yalnız yaşayan 65 yaş üzeri 70 vatandaşı belirleyen Vefa Sosyal Destek Grubu, özel bir firmaya yaptırdığı iftar yemeklerini sıcak olarak bu vatandaşların evlerine kadar götürüyor. Çorbası, tatlısı, içeceği bulunan yemek tepsileri çiçekle bezenerek görevler tarafından vatandaşlara teslim ediliyor.

Yemekleri teslim edilen vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından hal ve hatırları sorulduktan sonra her türlü ihtiyaçları için 112, 155 ve 156 ihbar hatlarından kendilerine ulaşmaları istenirken, vatandaşlarda "Sahibimiz önce Allah sonra siz", "Yemeğimizi ayağımıza kadar getirdiniz. Allah razı olsun sizlerden" diyerek minnettarlığını ifade etti."

Ramazan ayı boyunca devam edecek etkinlikle ilgili Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada "Her iftarda 70 vatandaşımıza sıcak yemek verilmekte olup, vatandaşlarımızın huzur ve rahatı için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediliyor. Mücadelemizde görev alan çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden tebrik ederiz. Devletimiz tüm gücüyle milletimizin hizmetinde" ifadeleri kullanıldı.