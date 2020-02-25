Bu ilçeden çıkış bu kadar zor - Son Dakika
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Bu ilçeden çıkış bu kadar zor

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana konulan 'şehir çıkışı' tabelası görenleri gülümsetmesinin yanında 'bu ilçede çıkış çok mu zor bulunuyor' sorusunu gündeme getirdi.

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Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana konulan 'şehir çıkışı' tabelası görenleri gülümsetmesinin yanında 'bu ilçede çıkış çok mu zor bulunuyor' sorusunu gündeme getirdi.


Buldan Tekstil Caddesi 14 Mayıs Kavşağında bulunan ve görenleri önce gülümsetip sonra düşündüren tabelaları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kavşakta direği biri ışıklı olmak üzere 3 adet 'şehir çıkışı' tabelasını görenler kendilerini gülümsemekten alıkoyamıyor. Direğe aynı ibarelerin yazıldığı 3 tabelanın nende konulduğu belirsizliğini korurken, ilçeye ilk defa gelip tabelaları görenler duruma bir anlam veremiyor. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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