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Bu İlçenin Belediye Meclis Adaylarını Halk Belirliyor

38 dakika önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Numan Soyer öyle bir uygulama başlattı ki, aday olacak belediyenin meclis üyelerini bile halk belirliyor.

Bu İlçenin Belediye Meclis Adaylarını Halk Belirliyor, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Numan Soyer öyle bir uygulama başlattı ki, aday olacak belediyenin meclis üyelerini bile halk belirliyor. En sosyal belediye başkan adayı olarak ilçede nam salan Soyer, projelerini sosyal medyada haftada bin vatandaşla fikir alışverişinde bulunarak iletilen talepler doğrultusunda oluşturuyor.

AK Parti Belediye Başkan adayı Numan Soyer'in başlattığı uygulamayı benimseyen vatandaşlar, Türkiye'de ilk kez aday olacak belediye meclis üyelerini kendileri belirliyor. Verilen isimler üzerinde çalışan Soyer, seçildiği takdirde tüm çalışmalarını vatandaşların talepleri üzerine belirleyeceğini söyledi. Soyer, hem sosyal medyadan hem de yaptığı panel üzerinden halkın sorularını cevaplıyor. Çınarcık halkı bu panel üzerinden sorunlarını, fikirlerini ve meclis adayı önerilerini yazarak Numan Soyer'e iletiyor.

Sabah saat 07.30'da gittiği çiftliğinde 1 saat hayvanlarıyla ilgilenen Soyer, 09.00'dan itibaren seçim çalışmalarına başlıyor. Soyer, gece saat 24.00 sıralarında panele gelen mesajları okuyarak değerlendiriyor. Bu panel üzerinden Soyer'e haftada bine yakın mesaj geliyor.

Numan Soyer, "Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi sosyal medyanın etkin kullanılmasına yönelik çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Bu uygulamayı şu an hayata geçirmiş durumdayız. Bu konuda numansoyer.com veya cınarcıkicin.com üzerinden bütün halkımız uygulamaya girebilir. Bu panel üzerinden Çınarcık için bir fikrim var diyerek fikirlerini, Çınarcık için bir sorunum var diyerek sorunlarını, Çınarcık için bir meclis adayım var diyerek de meclisimizde görmek istedikleri adayları bu panel üzerinden paylaşabilirler. Bu panel üzerinden gelen bütün sorulara bizzat kendim cevap veriyorum, hepsine tek tek geri dönüş sağlıyorum. Her gün bir iki saatimi bu panele ayırıyorum. Bu uygulamaya başlayalı yaklaşık bir hafta oldu. Hepsini tek tek cevaplandırıyoruz. Çınarcık için genelde bizimde düşündüğümüz projelerimiz üzerinde halkımız çok duruyor. Nedir? Kültür sarayı, düğün salonları, konferans salonları, tiyatro salonları, sinema salonları özellikle çok halkımızdan yoğun talep gelen şeyler ayrıca turizm ve üniversite şehri olma yolunda da çok fazla taleplerimiz var. İnsanlarımızın bu konuda şikayetleri var, özellikle sahillerimizin durumu. Ormandan Çınarcıkımızın hiçbir şekilde faydalanamaması, üniversiteye yeterince destek verilmemesi ve üniversitenin Çınarcıkımızda canlanması için bir faaliyette bulunmamızı istiyorlar. Genelde gelen sorular bu konuda. Çok güzel karşılandı, çok değişik isimler de bize geliyor. Ev ziyaretleri yapıyoruz. Seçim irtibat büromuzda halkımızla vakit geçirmeye çalışıyoruz, oradaki dertleri, problemleri halkımız bize iletebiliyor. Şu an için günde 4-5 saat bir uykumuz var, malum yoğun bir süreçten geçiyoruz. inşallah bu seçilene kadar değil seçildikten sonra da böyle devam edecek" diye konuştu. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

Yalova, belediye başkan adayı, Çınarcık, Politika
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