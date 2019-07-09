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Bu ilçenin gençleri kıraathânede kitap okuyup, satranç oynayarak vakit geçiriyor

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde açılan kıraathaneye giden gençler, kitap okuyup, satranç oynayarak vakit geçiriyor.

Bu ilçenin gençleri kıraathânede kitap okuyup, satranç oynayarak vakit geçiriyor, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde açılan kıraathaneye giden gençler, kitap okuyup, satranç oynayarak vakit geçiriyor.

Necip Fazıl Kısakürek Millet Kıraathanesi, ilçede bulunan çocuk, genç ve vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Buraya gelen gençler, istedikleri kitabı okuyup, satranç oyarken, bir yandan da çaylarını yudumluyor. Uzun yıllardır böyle bir yerin hasretini çektiklerini belirten ilçe sakinleri, kıraathaneye akın ediyor.

Yeni açılışını yaptıkları Necip Fazıl Kısakürek Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Daha önceki dönemde hazırlanan, bize de açması nasip olan kıraathanenin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çok nezih bir ortam oldu. Biz burayı daha güzel hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değerli halkımızdan buraya kitap istiyoruz. Ellerinde okumadıkları fazla kitaplar varsa buraya getirebilirler. Biz buraya olan rağbeti görünce diğer mahallelerimize de açmayı düşünüyoruz" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
Necip Fazıl Kısakürek, Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
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