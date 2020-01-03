Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (2) - Son Dakika

Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (2)

6 saat önce

UYGULAMA DURDURULDUOsmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu.

Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (2), System.String[]

UYGULAMA DURDURULDU

Osmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu. İlçe girişinde önlem alıp, durdurdukları sürücülere işgaliye makbuzu kesen zabıtalar da bölgeden çekildi.


Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:27 Kaynak: DHA
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