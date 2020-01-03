Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (2) - Son Dakika

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Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (2)
6 saat önce
UYGULAMA DURDURULDUOsmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:27 Kaynak: DHA
UYGULAMA DURDURULDU
Osmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu. İlçe girişinde önlem alıp, durdurdukları sürücülere işgaliye makbuzu kesen zabıtalar da bölgeden çekildi.
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