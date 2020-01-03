Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (2) - Son Dakika

UYGULAMA DURDURULDU

Osmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu. İlçe girişinde önlem alıp, durdurdukları sürücülere işgaliye makbuzu kesen zabıtalar da bölgeden çekildi.