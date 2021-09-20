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Bu ilde öğrencilerin barınak sorunu yok - Son Dakika

Bu ilde öğrencilerin barınak sorunu yok

20.09.2021 14:03

Bu ilde öğrencilerin barınak sorunu yok Ordu'ya gelen ve kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir ediliyor Şu ana kadar 170 öğrenci hizmet karşılığında Ordu'daki çeşitli otellere yerleştirildi Üniversite eğitimlerini almak için Ordu'ya gelen,...

Bu ilde öğrencilerin barınak sorunu yok

Ordu'ya gelen ve kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir ediliyor

Şu ana kadar 170 öğrenci hizmet karşılığında Ordu'daki çeşitli otellere yerleştirildi

ORDU - Üniversite eğitimlerini almak için Ordu'ya gelen, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin devam etmesi, kiralık ev bulamama gibi nedenlerden dolayı kalacak yeri olmayan öğrencileri, Vali Tuncay Sonel'in uzattığı yardım eli ile barınak sorunundan kurtuluyor.

Ordu Üniversitesi'ni kazanıp kayıt yaptıran, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yerleştirmeleri yapılıncaya veya kiralık bir ev buluncaya kadar kalacak yeri olmayan öğrenciler, Ordu Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir ediliyor.

'Açık Kapı' herkese açık

Ordu Valiliği hizmet binası girişinde bulunan 'Açık Kapı'ya gelen öğrenci ve veliler, görevli personeller ile görüşerek, gerekli bilgileri alabiliyor. Türkiye'de benzeri görülmeyen ve öğrenciler ile velilerin büyük minnettarlık duyduğu proje ile öğrenciler, yurtlara yerleşene ve kiralık ev bulana kadar, kendileri için hazırlanan otellerde ve misafirhanelerde kalabiliyor.

Şuana kadar 170'in üzerinde öğrenci başvuru yaptı

Türkiye'nin farklı noktalarından gelen öğrenciler, hizmetten memnun olduklarını belirtiyor. Ordu Valiliği tarafından yürütülen hizmet kapsamında şuana kadar yaklaşık 170 öğrencinin barınma sorunun çözüme kavuşturulduğu öğrenilirken, valilik bünyesinde araçlar ise öğrenci ve velileri gidecekleri yere kadar bırakıyor.

"Mutluluğumu anlatamıyorum"

Üniversite eğitimi için İstanbul'dan Ordu'ya gelen İkranur Akdeniz, kalacak yer bulamadığı için birkaç gündür Giresun'da bulunan akrabalarının yanında kaldığını belirtti. "Sayın Valimiziz olmasaydı belki de ben okula gidemeyecektim çünkü yerim yoktu. Valimiz hemen yardım etti ve otele yerleştirildim, kendisine çok teşekkür ederim. Valimiz olmasaydı belki de bu süreçte bir yıl boyunca okula da gidemeyecektim ve bir yıl ziyan olacaktı. Şuan çok mutluyum ve mutluluğumu anlatamıyorum" dedi.

"Türkiye'de örneği yok, tüm arkadaşlarımız Ordu Valimizi konuşuyor"

"Bu projenin Türkiye'de örneği yok, şuan tüm arkadaşlarım Ordu Valimizi konuşuyor" diyen İkranur Akdeniz, "Üniversiteye giden de gitmeyen de karşısında böyle bir örnek olduğu için çok mutlu. Bu her ilde uygulanmalı bence, çünkü öğrenciler mağdur olabiliyor. Ben bir araştırma yapmıştım ve geleceğe yön veren yüz insanın arasında Valimiz Tuncay Sonel de vardı, gerçekten de bunu hak ediyor, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

İkranur'un babası Selim Akdeniz, "Bu davranışından dolayı Allah kendisinden razı olsun. Böyle güzel illerde, insanların dertlerini anlayan güzel valiler bizlere nasip olsun, Allah anne ve babasından razı olsun" ifadelerine yer verdi.

"Hizmet çok güzel"

Kırıkkale'den Ordu Üniversite'ne eğitim almak için gelen Enes Gürkan, "Ben, yedek 160'ıncı sıradaydım, bugün yeniden açıklandı ilk 100'e geldim. KYK yurdunda yer olmadığı için Ordu Valiliği'ne başvurdum. Hizmet çok güzel, yer bulana kadar bizi ücretsiz bir şekilde misafir edecekler" açıklamasında bulundu.

Sinop'tan gelen Esra Gezen isimli öğrenci, "Çok güzel bir hizmet, dışarıda kalıp mağdur olmadık. Yedekteyim, şimdi otele yerleşeceğiz. Bu süreçte epey zorlanacaktır, çok güzel oldu, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hatay'dan gelen Taylan Kavak isimli öğrenci bir günlük yolculuğun ardından böylesine düzenli işleyen bir hizmetin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Öte yandan Ordu Valisi Tuncay Sonel, kalıcı barınma yeri olmayan üniversite öğrencilerinin, 'Açık Kapı' ofisinde karşılanarak, Ordu Valiliğince kiralanan otellerde geçici bir süreyle misafir edileceğini belirtmiş, salgın ve hijyen koşulları kapsamında misafir ettiklerini söylemişti.

Bu ilde öğrencilerin barınak sorunu yok
Bu ilde öğrencilerin barınak sorunu yok
Bu ilde öğrencilerin barınak sorunu yok
Bu ilde öğrencilerin barınak sorunu yok

Ordu Valiliği, Tuncay Sonel, Üniversite, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu ilde öğrencilerin barınak sorunu yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu ilde öğrencilerin barınak sorunu yok - Son Dakika
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