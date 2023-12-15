Maç sırasında Yusuf Yazıcı\'nın evi soyuldu

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Fransa ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evine, dün akşam Avrupa Konferans Ligi maçı sırasında hırsızlar girdi.

POLİSİ ARADI



L'Equipe'in haberine göre maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evine hırsızlar girdi. Milli futbolcunun evinden lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar çalındı. Maçın ardından evine dönüp durumu fark eden Yusuf, hemen polisi aradı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Yusuf Yazıcı'nın evine ikinci kez hırsız girdi. 2020 yılında dizinden ameliyat olmak için İtalya'ya giden milli futbolcunun evine hırsızlar girmiş, arabası ile değerli eşyalarını çalmıştı.