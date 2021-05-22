Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi - Son Dakika

Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi

22.05.2021 15:42
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi, System.String[]

Meteoroloji, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" sözlerine yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI DA BEKLENİYOR

Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIKLARI BAZI BÖLGELERDE ARTACAK

İç kesimlerde hissedilir derecede (6-14 derece)olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacağı, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

Öte yandan AFAD da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün öğle saatlerinden itibaren, Ordu, Giresun, Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verdi.

Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin star futbolcusu Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli Fenerbahçe'nin star futbolcusu Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli Tersane işçisi intihar etti, cansız bedenini eve giren babası buldu Tersane işçisi intihar etti, cansız bedenini eve giren babası buldu Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı "Otomotiv üssü" Bursa'dan 4 ayda 90 bine yakın otomobil ihraç edildi

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Son dakika: Türkiye'den KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje! 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak Son dakika: Türkiye'den KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje! 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak         
15:46
Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor         
14:47
YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı         
13:50
Bahçesini mezarlığa çevirmiş! Cinayetle suçlanan eski polisin bahçesinden çıkan cansız beden sayısı 24'e yükseldi Bahçesini mezarlığa çevirmiş! Cinayetle suçlanan eski polisin bahçesinden çıkan cansız beden sayısı 24'e yükseldi         
13:22
Kocasının amcasıyla kaçan kadın Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi         
12:30
Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım         
12:16
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak         
11:24
"Geçen yılki hataları tekrarlamayalım" diyen Bilim Kurulu üyesinden yapılandırılmış açılma önerisi         
11:04
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 15:56:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement