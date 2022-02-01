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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu - Son Dakika

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu

01.02.2022 19:55

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, yarın 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Turuncu kod verilen iller Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olurken sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Erzurum, Van gibi iller bulunuyor. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. 50 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarı yapıldı.

TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji; Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'ye turuncu kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar görülecek.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Karaman, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak'a sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetle esen rüzgar görülecek.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

HAVA SICAKLIĞI

Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

RÜZGAR DURUMU

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Turuncu, havayla ilgili tehlikeli durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

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Son Dakika Yaşam Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu - Son Dakika
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