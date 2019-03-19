Bu İnanılmaz Anlar Kameraya Yakalanmasaydı Kimse İnanmazdı
2 saat önce
Şimdi izleyeceğiniz görüntülerdeki yaşananlara inanamayacaksınız. Kameralara yakalanmış en sıradışı ve garip olayları derlediğimiz görüntülere hazırsanız başlayalım.
Şimdi izleyeceğiniz görüntülerdeki yaşananlara inanamayacaksınız. Kameralara yakalanmış en sıradışı ve garip olayları derlediğimiz görüntülere hazırsanız başlayalım.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:38 Kaynak: Youtube
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