Son Dakika Haberleri: Bu İş 31 Mart'a Kadar Düzeldi Düzeldi..."

Bu İş 31 Mart'a Kadar Düzeldi Düzeldi..."

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satış konusuna değinerek, "Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi, zaten yarı yarıya düştü, 31 Mart'tan sonra TESKOM ve ilgili kuruluşlarla masaya oturacağız ve onlarla beraber en ücra köşelerdeki mahalledeki marketlere varıncaya kadar onlarla bu satışları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satış konusuna değinerek, "Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi, zaten yarı yarıya düştü, 31 Mart'tan sonra TESKOM ve ilgili kuruluşlarla masaya oturacağız ve onlarla beraber en ücra köşelerdeki mahalledeki marketlere varıncaya kadar onlarla bu satışları yapacağız" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda gerçekleştirdiği mitingde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Denizli'ye son 16 yıl içerisinde 34. ziyaretini gerçekleştirdi. Kente en son 15 Aralık 2018'de gelen Erdoğan, bugün bir kez daha Denizlilerle buluştu. Erdoğan'a mitingde bazı bakanlar ve milletvekilleri ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti. Erdoğan, konuşmasında sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için belediyeler aracılığıyla kurulan tanzim satışlarına değindi. Satışların, seçim sonrasında da fiyatların düşmemesi halinde devam edeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat yükselişi ile ilgili 31 Mart'a kadar süre vererek, "Güçlüyüz artık ve ayağımız yere sağlam basıyor. Tezgahlar kuruyorlar o tezgahları bozduk ve bozmaya da devam ediyoruz. İşte geçenlerde ne yaptılar? Şöyle bir patlıcan ve sivri biber sohbeti yaptılar. Patates, soğan sohbeti yaptılar. Ne oldu? Dedik ki 'böyle giderse bu oyunu da bozarız.' Tanzim satışlarını kurduk mu, başlattık mı? Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi, düzeldi. Zaten yarı yarıya düştü. 31 Mart'tan sonra TESKOM ve ilgili kuruluşlarla masaya oturacağız ve onlarla beraber en ücra köşelerdeki mahalledeki marketlere varıncaya kadar onlarla bu satışları yapacağız. Gerekirse ürün çeşitlerini de arttıracağız. Çünkü bizim derdimiz ne biliyor musunuz? Vatandaşımıza en uygun fiyatlarla ürünü getirebilmek. Çünkü biz sömürü düzenlerine aracı olamayız. Vatandaşını sömürenlerle beraber olamayız. Eğer kim bunu piyasa ekonomi diyorsa bunu gelip benim külahıma anlatsın. Benim alanım ekonomi ve özel sektörden gelmiş birisiyim neyin ne olduğunu biliyorum. Kimse kusura bakmasın. Vatandaşın emanetini ihanet ettirmeyiz" dedi.

'DÖRTLÜ ÇETE' BENZETMESİ

Millet İttifakını, kumandası Kandil ve Pensilvanya'da olan 'dörtlü çete' olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin terör örgütünün desteklediği adaya oy vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin Suriye ve Irak'la ilgili attığı adımların bölgede kirli hesapları olanları rahatsız ettiğini, 31 Mart seçimlerinin Türkiye düşmanlarının bitlerini kanlandırdığını kaydeden Erdoğan, bu odaklara ve bu odakların emri altında olanlara izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:11 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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