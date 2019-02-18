Son Dakika Haberleri: Bu İş Bitti! Mesut Özil Fenerbahçe'de

Bu İş Bitti! Mesut Özil Fenerbahçe'de

1 saat önce

Arsenal ile bağlarını koparan, ligde en sonra Cardiff City maçında görev alan Mesut Özil için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Bu İş Bitti! Mesut Özil Fenerbahçe'de, System.String[]
Arsenal ile bağlarını koparan, ligde en sonra Cardiff City maçında görev alan Mesut Özil için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Sezon sonunda Arsenal'den ayrılması kesinleşen süper yıldız için İtalyan basını her ne kadar 'Yeni takımı İnter' diye yazsa da Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade edildi. AksamSpor'un haberine göre 'Topçuların' tecrübeli teknik direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan ve satış listesine konan Mesut'un önümüzdeki sezon 'Çubukluyu' giyeceği öğrenilirken, Fenerbahçe Kulübü ile bağlantıları güçlü olan bir FIFA Menajerinin yakın zamanda Comolli'yle bir araya geldiği ve Mesut transferinden de söz edildiği belirtildi.

'BAŞKANIMIZ BU İŞİ BİTİRDİ'

Başkan Ali Koç'un sponsorlar aracılığıyla Mesut Özil'e imza attıracağı ciddi bir şekilde konuşulurken, Arsenal'in bu transferde zorluk çıkarmayacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun maaşından kurtulmak için gereken kolaylığı sağlayacağı anlaşıldı.

Yakın çevresine 'Mesut Özil transferi yüzde 80 bitti' söylemlerinde bulunan Comolli'nin 'Arsenal uygun bir bonservis bedeliyle onu biz vermeye hazır başkanımız bu işi bitirdi' ifadelerini kullandığı iddia edilirken, Mesut'un son paylaşımları ve beğenilerinin bu sinyalleri vermesi Fenerbahçe camiasını da bir hayli heyecanlandırdığı gözlemlendi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:15 

Fenerbahçe, Arsenal, Mesut Özil, Güncel
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