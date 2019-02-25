Bu İş Hayal" Diyenlere Aldırmadı

Muş'ta 10 bin metrekare alana güneş enerjisi santrali kuran Aydın Bağlam, ürettiği elektrik enerjisini Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi'ne (VEDAŞ) satarak yılda yaklaşık 400 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor.

Muş'ta 10 bin metrekare alana güneş enerjisi santrali kuran Aydın Bağlam, ürettiği elektrik enerjisini Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi'ne (VEDAŞ) satarak yılda yaklaşık 400 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor.



Bağlam, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığı izinle, çevresindekilerin "bu iş hayal" demesine aldırmadan Muş'un Kırköy beldesinde 1 milyon 700 bin lira yatırımla 300 KW'lık güneş enerjisi santrali kurdu.



Bin 200 güneş panelinin bulunduğu tesiste geçen yıl üretime başlayan Bağlam, güneş enerjisinden elde ettiği elektriği VEDAŞ'a satarak ekonomik kazanca dönüştürmeyi hedefliyor.



Bağlam, 3 kişiyi istihdam ettiği tesisten yaklaşık 400 bin lira gelir elde etmeyi planlıyor.



Projeye başlarken birçok engeli aştığını, insanların "bu iş hayal" demesine aldırmadan çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Bağlam, uzun uğraşlar sonucu tesisi faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Bölgede kış döneminde üretimde zaman zaman aksamaların yaşandığını dile getiren Bağlam, şöyle dedi:



"Muş'ta ilk kez biz güneş enerjisi santrali kurduk ve üretime devam ediyoruz. Bu güne kadar tamamen kendi olanaklarımızı kullanarak bu aşamaya geldik. Devlet destek verdiği taktirde santral kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. 10 yıl boyunca elektriğimizi VEDAŞ'a satacağız. Biz, bir hayal kurduk, peşinden koştuk. Bu hayalimiz gerçek oldu. Projeye başlarken izin sürelerinin uzun olduğunu, bürokratik engellerin bulunduğunu söylediler. Biz inandık ve başardık. "

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