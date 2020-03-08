Bu iş yerinde çalışanların hepsi kadın - Son Dakika

Bu iş yerinde çalışanların hepsi kadın

Sivas'ta devlet desteği ile yaklaşık 4 milyon lira maliyetle kurduğu kültür mantarı tesisinde çalışanlarının hepsinin kadın olması dikkat çekiyor

SİVAS - Sivas'ta devlet desteği ile yaklaşık 4 milyon lira maliyetle kurduğu kültür mantarı tesisinde çalışanlarının hepsinin kadın olması dikkat çekiyor

Sivas'ta bir zamanlar pazarcılık yapan girişimci, şimdi ise merkeze bağlı Bostancık köyü yolu üzerinde devlet desteğiyle 12 bin metrekare alana 4 milyon lira maliyetinde kurulan tesiste kültür mantarı üretimi yapılıyor. Geçmişte pazarcılık ve toptancılık yapan Nihat Yapar, tarafından kurulan tesiste 135'er metrekarelik 12 odada aylık yaklaşık 75 ton mantar üretiyor. Sivas ve çevre illerin mantar ihtiyacını karşılayan tesis bazı taleplere ise yetişemiyor. Tesiste çalışanların tümünün kadın olması ise dikkat çekiyor.

Tesis sahibi Nihat Yapar, önceden pazarcılık yaptığını dile getirerek, " Önceden pazarcılık geçmişimiz vardı. Sebze ve meyveyle iç içeydik. Sivas'ta ki mantar açıklığını gördükten sonra bu işe başlamak için karar verdik. Önceden hep Antalya ve Mersin'den geliyordu. Onlarda otobüslerle geldiği için mantarlar kararma yapıyordu. Bizde böyle bir tesis kurmaya karar verdik. TKDK'dan aldığımız hibe desteğiyle burayı açtık. Ortalama günlük 1.5 ton arası kapasitemiz var. Yakın illerden isteyenler var ama biz şuan da Sivas'ın içine hitap ediyoruz. Talep oldukça çok. Dışarıdan da isteyen var ama hepsine yetişemiyoruz" dedi.



Çalışanların çoğu kadın

Yapar, çalışanların çoğunun kadın olduğunu ifade ederek, " Mantar biraz naziklik istiyor. Erkeğin toplaması ile kadının toplaması çok farklı. Kadınlar toplarken biraz daha nazik davranıyor. Nazik davranmazsan kararma yapıyor mantar. Kadınlar hassas davrandığı için daha iyi topluyorlar. Kadınların kadınlar gününü kutluyorum. İyi ki varlar" şeklinde konuştu.

Tesis çalışanı Yeter Kip, kadınların ayaklarının üzerinde durması gerektiğini belirterek, " Bu işe İŞKUR ile başladık. Kadınların özgür olması böyle bir iş yerimizin olması güzel. Patronlarımızdan Rabbim razı olsun. Kadınlarımız ayaklarının üzerinde duruyor. Kadınların çalışacağı bir yer. Herkes çalışsın, ayaklarının üzeriden dursunlar" diye konuştu.