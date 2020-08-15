Bu işletmede gelenek ve Korona tedbirleri bir arada - Son Dakika

Bu işletmede gelenek ve Korona tedbirleri bir arada

Hem tarihi dokusu ve dekorasyonu ile bir müze niteliği taşıyan hem de Şanlıurfa'nın lezzetlerini Eskişehirlilere tattıran işletmenin çalışanların, tarihi konsepte uygun giyimlerin yanında Korona virüse karşı maske ve eldivenlerin takması ayrı bir dikkat çekiyor.

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Hem tarihi dokusu ve dekorasyonu ile bir müze niteliği taşıyan hem de Şanlıurfa'nın lezzetlerini Eskişehirlilere tattıran işletmenin çalışanların, tarihi konsepte uygun giyimlerin yanında Korona virüse karşı maske ve eldivenlerin takması ayrı bir dikkat çekiyor.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden hizmete açılan Ciğerci Aziz Usta, yetkililer tarafından belirtilen tüm kurallara uyarak her gün onlarca müşteri ayarlıyor. Yıllardır Eskişehirlileri Şanlıurfa'nın lezzetlerini sunan mekan, tarihi dokusu ve dekorasyonu ile müşterinin ilgisini çekiyor. Burada çalışanların tarihi efsaneyi hatırlan giyimleri ise müşteriden tam not alıyor. Buna ek olarak salgın döneminde bu personellerin tarihi giyimlerinin yanı sıra maske ve eldivenlerin takması, geçmiş ve teknolojiyle gelişen yaşadığımız dünyayı bir araya kesiştiriyor. Bu doğrultusunda ortaya çıkan ilginç görüntüler hem müşteriye virüse karşı güven sağlıyor hem de mekanın geleneğini yaşatıyor.

"Maske ve eldivenlerin takılı olması ayrı bir hoşluk sağlıyor"

Konu ile ilgili konuşan Ciğerci Aziz Usta'nın İşletme Müdürü Emrah Deniz, personellerin tarihi giyimlerle beraber maske ve eldiven kullanması müşteriye ayrı bir güven sağladığı belirterek, "Personellerimizin mevcut kılık ve kıyafetleri tarihi bir dokuyu yansıtıyor. Bunun yanında ülkemizin içinde bulunduğu duruma yönelik bazı zorunluluklar var. Bu kıyafeti giydiklerinde aynı şekilde hijyen ve steril tedbirleri elden bırakmıyoruz, çünkü müşteri ile kontak kuruyorlar. Personellerimiz hem tarihi dokuyu yansıtıyor hem de temizlik kurallarına uygun kendilerine hizmet veriyoruz. Maske ve eldivenlerin takılı olması ayrı bir hoşluk sağlıyor, müşterilerimiz için ayrı bir güven sağlıyor" diye konuştu.

"Burada tüm tedbirler uygulanıyor"

Yaşanan salgın nedeniyle alınan tedbirlerini de dile getiren Deniz, "İşletmemiz bin 200 kişi kapasiteli, günübirlik bir tesis. İçerisinde tarihi dokuya ziyadesi ile yer verdiğimiz bir işletmemiz var. Bunu personelin kılık kıyafetinden tutun işletmedeki objeler, nesneler, halı kaplamalarımız da buna dahil. Tesisimiz Şanlıurfa ile Eskişehir arasında bir kültür köprüsü görevi görüyor. Oradaki bütün kılık, kıyafet, örf, adet hepsini burada da görmekteyiz. Tabii ki Covid-19 salgının nedeni ile personel nezdinde ve işletmemizde aldığımız birçok tedbir var. Personelin kıyafetleri burada yıkanmakta, temizlenmekte, dezenfekte edilmekte. Personelimiz maske eldiven dezenfekte sıkça kullanmakta. Ayrıca tesisimizin girişindeki dezenfekte tünelinin montajını tamamlamış bulunmaktayız. Bu cihazımız ateşi otomatik olarak ölçüyor ateşin yüksek olması durumunda kişinin diğer insanlardan ayrı bir şekilde beklemesini sağlıyoruz. Masalarımız sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tekrar düzenlendi. Müşterilerimizi birbirinden ayrı tutuyoruz, personellerimiz hijyen kurallarına hat safhada özen göstererek müşterilerimizle kontak kuruyor. Böyle bir işletmede böyle bir düzen kurduğumuz için işletici olarak biz de çok memnunuz" dedi.

"Müşterilerimizin hepsinde genel bir memnuniyet hakim"

Müdür Emrah Deniz, "Genellikle güzel tepkiler alıyoruz misafirlerimiz İç Anadolu dışında değişik bir kültürü değişik bir kültürü yaşadıklarını dile getiriyorlar. Tesiste canlı müzik eşliğinde çok güzel zaman geçiriyorlar. İkramlarımız oldukça fazla, canlı müziği yemek sonrası da dinlemeye devam ediyorlar. Konseptimiz zaten marka tescili alınmış bir konsept. Bununla alakalı son derece olumlu dönüşler alıyoruz. Genel olarak müşterilerimizin hepsinde genel bir memnuniyet hakim" diye belirtti.

"Dayanamaz sıcaklıkta da maskeleri ihmal etmiyor"

Izgara başında çalışan ustalar da normal süreçte de dayanılmaz sıcakta pandemi sürecinde takılması zorunlu olan maskeleri ihmal etmiyor. Ustalar yaklaşık 200 derecenin yanında günde 8 saat maske ile çalışıyorlar. Gıda malzemesi olduğu nedeniyle hijyen ve temizliğe daha çok dikkat eden ustalar hakkında konuşan Deniz, "Pandemi sürecince verdiğimiz hizmetten, hijyenden ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermedik. Ocakta ustalarımız yüksek sıcaklık altında çalışmakta. Normalde burada çalışmak oldukça zordur. Lakin ustalarımız 8 saat boyunca, mesai başladıktan bitene kadar pandemi kuralları gereği maskelerini eldivenlerini hiçbir şekilde kati suretle çıkarmıyorlar ve bu durum onların çalışma şartlarını daha da güçleştiriyor. Ancak daha kaliteli hizmet verebilmek, hijyen ve sağlık açısından ödün vermemek için biz bu yükümlülüğün altına girdik ve daima da girmeye devam edeceğiz. Başta işletmemizin almış olduğu önlemler ve göstermiş olduğu hassasiyet diğer işletmelerde de gösterilerek ülkemizin daha iyi daha sağlıklı ulaşmasını ve neticesinde hastalığın ülkemizi terk etmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Ben öncelikle tekbirleri çok yerinde ve yeterli buldum"

Müşteriler de alınan önlem ve tedbirlerin yeterli olduğu dile getirdi. Yaklaşık 3 yıldır sürekli buraya gelen Eskişehirli vatandaş Mücahit Çetintaş bu konuda, "Ben öncelikle tekbirleri çok yerinde ve yeterli buldum. Gerek girişteki büyük dezenfektan olsun gerek içerideki mobil dezenfektanlar ve lavabonun oradaki dezenfektanlar olsun gerek çalışanların yöresel kıyafetleri ile ve maskesi, eldiveni ile eksiksiz çalışmaları nedeniyle burada içimiz gayet rahat. Sürekli geliyoruz buraya hiçbir şekilde falso vermeden tedbirleri uyguladıklarını da görüyorum ben buradan" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Emrah Deniz, Koronavirüs, Eskişehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 11:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu işletmede gelenek ve Korona tedbirleri bir arada - Son Dakika
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