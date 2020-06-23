Bu işletmeye gerirken boydan boya dezenfekte oluyorsunuz - Son Dakika

Bu işletmeye gerirken boydan boya dezenfekte oluyorsunuz

Bu işletmeye gerirken boydan boya dezenfekte oluyorsunuz Eskişehir'de ünlü işletme müşterilerini korona virüse karşı tam koruma sağlıyor Ciğerci Aziz Usta İşletme Sahibi İsmail Karagöz: "Dezenfekte sonrası ateşi ölçülen, ellerini dezenfekte eden müşterimiz rahatça yemeklerini yiyorlar"...

Bu işletmeye gerirken boydan boya dezenfekte oluyorsunuz

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Eskişehir'de ünlü işletme müşterilerini korona virüse karşı tam koruma sağlıyor

Ciğerci Aziz Usta İşletme Sahibi İsmail Karagöz:

"Dezenfekte sonrası ateşi ölçülen, ellerini dezenfekte eden müşterimiz rahatça yemeklerini yiyorlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de faaliyet gösteren 'Ciğerci Aziz Usta' isimli işletme müşterileri için giriş kısıma koyduğu otomat ile önce tüm vücudu dezenfekte ederken, ateş ölçerek masalarına alıyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yeniden faaliyet göstermeye başlayan 'Ciğerci Aziz Usta' adli işletme aldığı önlemler dikkat çekiyor. Müşterilerin giriş için kullandığı kapıyı dezenfekte otomatı koyan işletme, öncelikle her gelen müşterisini boydan boya dezenfekte ediyor. Ardından içeri giren müşterilerin ateşi ölçülerek, ellerini dezenfekte ediyor. Ardından her müşteri sonrasında temizlenen ve dezenfektesi yapılan masalara müşterilerin oturması sağlanıyor. Yapılan bu detaylı uygulama ise gelen müşterileri memnun ediyor. Gönül rahatlığıyla yemeklerini yiyen müşteriler işletmenin gösterdiği hassasiyeti ise takdirle karşılıyor.

Yapılan çalışmaları anlatan işletme sahibi İsmail Karagöz, alınan tedbirleri şöyle anlattı:

"Şu anda gelen müşterilerimize hijyen ve dezenfekte yönünden daha rahat oturmaları için böyle bir cihaz yerleştirdik. Müşterimiz geldiği zaman ateşini ölçüyor. Ondan sonra dezenfektesini yapıp masaya rahatça oturmalarını sağlıyor. Gelen müşterilerimiz oldukça memnun. Rahatça oturup güzel yemek yiyerek gidiyorlar."

Yemek için gelen müşterilerden Zafer Büyükkıdan ise uygulamayı çok beğendiklerini belirterek, "Çok güzel bir uygulama. Çok memnun olduk. Eskişehir'de ilk defa karşılaşıyorum. İşletmeci arkadaşları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Uzun zamandır da gidip geliyoruz. Steril bir yer. Beğenerek geldiğimiz bir yer. Bu sistemi gördükten sonra da ilgimizi çekti" dedi.

Emre Akdeniz isimli müşteri ise şunları söyledi:

"Problemli günler geçiriyoruz. İşletmenin bu konuyla ilgili bu denli hassas olması hoşumuza gitti. Kullandıkları dezenfektanların da insan sağlığına hiçbir zararı olmadığını öğrendik. Bu da bizim için sevindirici. İşletme Eskişehir'de ilki yaptı. Tebrik ediyoruz kendilerini.

İsmail Karagöz, Koronavirüs, Eskişehir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu işletmeye gerirken boydan boya dezenfekte oluyorsunuz - Son Dakika

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