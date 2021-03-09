Bu istasyon diğerlerinden farklı - Son Dakika

Bu istasyon diğerlerinden farklı

09.03.2021 00:22

- Bu istasyon diğerlerinden farklı 'Kadın isterse yapar' diye yola çıktı, kadınlara ekmek kapısı oldu Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun çalışanlarının tamamı kadınlardan oluşuyor.

- Bu istasyon diğerlerinden farklı

'Kadın isterse yapar' diye yola çıktı, kadınlara ekmek kapısı oldu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun çalışanlarının tamamı kadınlardan oluşuyor. 'Kadın isterse yapar' parolası ile yola çıkan ve Aydın'da bir ilk olan kadın çalışanlar yaptıkları işle müşterilerden de takdir topluyor.

Aydın- Muğla Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda akaryakıt satış görevlisi, oto yıkamacı ve market çalışanları kadınlardan oluşuyor. 25 yaşındaki iş kadını Melisa Tokat'ın işletmeciliğini yaptığı ve iş hayatındaki cinsiyet ayrımcılığına son verilen akaryakıt istasyonunda çalışan kadınlar müşterilerden de olumlu tepkiler alıyor. Özellikle kadın sürücüler tarafından en çok tercih edilen akaryakıt istasyonunda her vardiya değişiminde akaryakıt pompaları bezlerle siliniyor, markette temizlik yapılıyor. İlerleyen zamanlarda çalışan kadın sayısını arttırmayı planladıklarını ifade eden Tokat'ın masasında da ekipte yer almak isteyen çok sayıda kadının da iş başvuruları bulunuyor.

"Kadının eli değen her iş güzelleşir"

Aile mesleğini devam ettiren akaryakıt istasyonu işletmecisi 25 yaşındaki Melisa Tokat, kadının elinin değdiği her işin güzelleşeceğini ifade ederek, "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün tüm kadınlar için özel bir gün ama bugünün bizim için ayrı bir önemi var. 'Kadın isterse yapar' diyerek yola çıktık ve çok güzel işler yaptık, güzel geri dönüşler alıyoruz. Araç yıkamadan, akaryakıt satış görevlimize kadar tüm çalışanlarımız kadın. Kadın eli değen her iş güzelleşir. Bizler de buna inanarak sadece kadın çalışanlardan oluşan bir akaryakıt istasyonu açtık. 10 kadına istihdam sağlıyoruz. İş başvurularımız da oldukça fazla. Ben de bunları gördükçe çok mutlu oluyorum. Birçok kadın burada çalışmak, her işi yapabileceğini göstermek istiyor" dedi.

Hedeflerinin kadın çalışan sayısını arttırmak olduğunu kaydeden Tokat, "Başta herkes görünce şaşırıyor. Özellikle kadının araba yıkamasını yadırgıyorlar. Yıkama işi bitince de 'başka yere gitmeyiz artık' demeye başlıyorlar. Kadınlarımız ev temizliğini nasıl detaylı yapıyorlarsa burada da aynı şekilde özverili ve detaylı bir şekilde işlerini yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde kadın çalışan sayımızı arttırmayı planlıyoruz" diye konuşarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

"İşlerini severek yapıyorlar"

Fönlü saçları, ojeli tırnakları ile akaryakıt istasyonunda çalışan kadın çalışanlar müşteriler tarafından önce yadırgandıklarını sonra da tebrik edildiklerini belirtti. Kadın işi diye bir işin olmadığını ifade eden akaryakıt istasyonu çalışanı Saliha Sel, "9 aydır bu istasyonda çalışıyorum. Her sabah işime severek geliyorum. Bize her gelen müşterimiz hemen hemen bu işi nasıl yapabildiğimizi soruyor. Hatta bazıları da 'bu işi kadınlar yapamaz evinize gidip oturun' diyenler bile oluyor. Bunun yanında buradan geçerken bizleri görüp tebrik etmek için gelen müşterilerimiz de var. Bizler de bunun sadece erkek işi olmadığını, kadınların her alanda en güzel şekilde çalışabileceğini tüm Türkiye'ye duyurmak için buradayız. İşverenimiz Melisa hanıma da bir kadın. Kendisi de bize çok büyük destek sağlıyor. Biz bu işi onun sayesinde sevdik. Kendisine bizlere iş imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

7 aydır akaryakıt istasyonunda satış görevlisi olarak çalışan Gizem Uz, "İşimi çok seviyorum. Her ne kadar bu iş erkek işi gibi görünse de biz bunu tüm dünyaya kadınların her işi başarabileceğini göstermek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"Depolar dolu, müşteriler mutlu"

Akaryakıt istasyonuna gelen kadın müşteriler ise hemcinslerinin böyle işlerde çalışmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, tüm kadın çalışanları desteklediklerini ifade cettiler.

Akaryakıt istasyonu müşterilerinden İsmail Türkal ise "Hepsinden Allah razı olsun. Erkeklerden daha üstünler, daha titizler, daha çalışkanlar ve en önemlisi de sempatikler. Buraya ne zaman gelsem bir dediğimi ikiletmiyorlar. Kadınların her alanda çalışmalarından çok memnun oluyorum. Kadınların olduğu yerde bereket olur, düzen olur. Caddenin karşısında oturuyorum, eşim her gün pencereden bakıyor buradaki çalışanları izliyor. Her seferinde o da buradakileri tebrik ediyor. Her yerde şoförlükte, sanayide kadınların olması ve kadın çalışanların çoğalması bizleri mutlu eder" dedi.

Ayrıca akaryakıt istasyonunda 08 Mart Dünya Kadınlar dolayısıyla, yakıt almaya gelen bayan müşterilere kırmızı karanfil takdim edildi.

Bu istasyon diğerlerinden farklı
Bu istasyon diğerlerinden farklı
Bu istasyon diğerlerinden farklı
Bu istasyon diğerlerinden farklı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu istasyon diğerlerinden farklı - Son Dakika


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