Bu istatistik Fatih Terim'e yazar! Takımını yalnız bıraktığı maçlardaki kayıp çok büyük

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Cezası nedeniyle takım başında olamayan teknik direktör Fatih Terim'in yokluğu yine hissedildi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrılırken son 10 yılda Terim'in cezası nedeniyle olmadığı maçlarda 39 puan bırakmış oldu.

35. RESMİ MAÇINI KAÇIRDI

Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 4-3 kaybettikleri Çaykur Rizespor müsabakasının ardından PFDK, Terim'e 2 maç men cezası verdi. Bu cezayla tecrübeli teknik adam, son 10 yılda Süper Lig'de görev yaptığı 7. sezonda 35. resmi maçını kaçırdı. Fatih Terim, şu ana kadar 34 maçlık cezanın 29'unu Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti. Sarı-kırmızılılar, bu maçların 17'sini kazanırken 10'unda berabere kalıp, 7'sinda mağlup oldu. Galatasaray, TFF Süper Kupa'daki 2 maçı kazanırken, Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sinde galip geldi, 1 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

TOPLAM 39 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Terim'in cezalı olduğu 29 lig mücadelesinde ise 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte lig müsabakalarında toplamda 39 puan kaybetti.