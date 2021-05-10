Bu istatistik taraftarları kahretti: Emre Belözoğlu sezon başı gelseydi, Fenerbahçe şu an şampiyon olabilirdi

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde hiç maç kaybetmedi. 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler son iki haftaya şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak giriyorlar.

KULÜP TARİHİNİN ZİRVESİNDE

Fenerbahçe son olarak deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçını 2-1 kazandı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe böylece Emre Belözoğlu yönetiminde 8 maçta 20 puan toplarken 2,50 ortalamaya ulaşan genç teknik adam kulüp tarihinin zirvesine çıktı. Fenerbahçe sezon başında beri 2,50 ortalamaya sahip olsa 2,50x38=95 puan alacak ve şampiyonluğunu ilan edecekti.

LİDER OLACAKTI

Fenerbahçe sezonun ilk yarısını 42 puanla kapattı. 20 maçta 42 puan alan Fenerbahçe, devre arasından sonra Emre Belözoğlu'nun ortalamasına ulaşsaydı 18x2,50=45 puan daha toplayacaktı. Fenerbahçe böylece 87 puana ulaşıp lider olarak son iki haftaya girecekti.

(FANATİK)