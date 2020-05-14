Bu işte bir terslik var! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bu işte bir terslik var! - Son Dakika Spor

Bu işte bir terslik var!

6 saat önce

Tayvan Beyzbol Ligi'nde tribünlere seyirci alınmaya başlanırken saha kenarında da maskotlar ve ponpon kızlar görevlerinin başına döndü.

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Tayvan Beyzbol Ligi'nde tribünlere seyirci alınmaya başlanırken saha kenarında da maskotlar ve ponpon kızlar görevlerinin başına döndü. Guardians takımının son maçında tribünlerde seyirciler maske takarken, saha kenarında ilginç bir manzara vardı: Maskotlar maske kullanırken ponpon kızlar -biraz da görsel bir iş yapıyor olmalarından mütevellit- maskesiz dans etmeyi tercih ettiler.


E-POSTA İLE KOVİD TEŞHİSİ


Birçok ülkede futbolculara, çalışanlara koronavirüs testi yapılırken, İsveç böyle bir uygulamaya gidilmeyeceğini duyurdu. Bunun yerine her sabah futbolcular bir özdeğerlendirme testi doldurup maçtan veya idmandan en az iki saat öncesine kadar kulüp doktoruna e-posta olarak gönderecek. Doktor, formdaki veriler ışığında futbolcunun maça veya idmana çıkıp çıkmayacağına karar verecek. Hastalık belirtileri gösteren futbolcular evde kalacak.


KÖLN BU KEZ HENNES'SİZ


Bundesliga ekiplerinden Köln, pazar günü Mainz'le oynayacağı maça önemli bir eksikle çıkacak. Taraftarsız oynanacak maçta kırmızı-beyazlılar maskotları keçi 'Hennes'ten de yoksun olacak... Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahaya hayvan getirilmenin uygun olmayacağını belirtilince, Köln yaklaşık 12 yıl aradan sonra bir maça maskotsuz çıkmak zorunda kalacak. Kırmızı beyazlı ekip her iç saha maçından önce gelenek olduğu üzere maskotu Keçi Hennes'i sahada gezdiriyordu.


ZURNADA PEŞREV OLMAZ KARANTİNADA OLUR!


Yağlı, karakucak, şalvar gibi geleneksel güreş türlerinde de müsabakalar, diğer branşlarda olduğu gibi yapılamıyor... Efsane başpehlivan Ahmet Taşçı geçtiğimiz günlerde, "Bu ortamda yapılamayacak bir spor varsa o da yağlı güreştir" dese de camia en azından Kırkpınar heyecanını yaşamak amacında. Güreşseverlerin hasretini bir nebze dindirecek bir haber Kahramanmaraş'tan geldi. Dulkadiroğlu Belediyesi online 'peşrev yarışması' düzenlerken jüride Ahmet Taşçı, Recep Kara, Serhat Balcı, Fatih Alabacak, Metin Şenel, Abdullah Güngör, Erol Yıldırım gibi çayırların önemli isimleri yer alıyor.


ERZURUMSPOR'DA 11 KOVİD-19 VAKASI


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Erzurumspor'umuzda bugün (dün) yapılan 2. Kovid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Gelen bu kötü haberinden artından birçok kulüp sosyal medyadan BB Erzurumspor'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.


NOVİ PAZAR'DA 6 KORONAVİRÜS


Sırbistan 2. Lig ekibi FK Novi Pazar'da 6 futbolcu koronavirüse yakalandı. Kulübün genel sekreteri Fikret Medjedovic,"Üç futbolcunun testi pozitif çıkmıştı, üçü de sonradan virüsü kaptı" dedi. Medjedovic altı futbolcunun da kendilerini iyi hissettiğini ancak yine de takımdan izole edildiklerini belirtti. Sırbistan'da 1. ve 2. ligler 30 Mayıs'ta başlayacak. 2011 yılında Fenerbahçe tribün grubu GFB'nin ön ayak olduğu adımlar sonrası, Müslüman nüfusun çoğunlukta yaşadığı Sırbistan sınırları içerisindeki Sancak Bölgesi kentinin takımı ile 'kardeşlik' bağı kurulmuştu.



Koronavirüs, Tayvan, Köln, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 07:53 

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